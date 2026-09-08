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Santurce anuncia al fin la contratación de Carlos González como su dirigente en el BSN

Desde la salida del técnico nacional de la dirección de los Gigantes, se rumoraba que iría a parar a los Cangrejeros

8 de septiembre de 2026 - 9:56 AM

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Carlos González, actual dirigente de la Selección Nacional, ha ganado tres campeonatos en el BSN. (FIBA)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Cangrejeros de Santurce del Baloncesto Superior Nacional (BSN) anunciaron oficialmente este martes la contratación de Carlos González como su próximo dirigente para la temporada 2027, una movida que se esperaba hace semanas.

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El anuncio se produjo con una publicación simple en redes sociales dándole la bienvenida.

González salió de la dirección de los Gigantes de Carolina/Canóvanas a mediados de agosto, luego de seis campañas al mando y después de conquistar un título con ellos en 2023.

Desde su renuncia, según anunció la gerencia de los Gigantes, se escuchaban versiones de que su potencial destino era Santurce, las que cobraron fuerza luego de que en el BSN se produjera otra ‘mudanza’ con la salida de Juan Cardona de Arecibo y su firma con los Gigantes.

González, quien conquistó también campeonatos con Quebradillas en 2017 y con Aguada en 2019, ha sido campeón en las tres finales que ha dirigido.

En Santurce, González vendrá a ser el décimo dirigente desde que la franquicia de los Cangrejeros revivió en 2021 tras varias temporadas desaparecida de la liga.

Los Cangrejeros terminaron la temporada 2026 con David Rosario en la línea, en sustitución desde el mes de mayo de Nelson Colón, quien salió en medio de una mala racha del equipo.

Aparte de los mencionados, han ocupado el puesto Nestor “Che” García, Larry Ayuso, Iván Ríos, Nathan Peavy, Xavier Aponte (interino), Allans Colón, Brad Greenberg.

Santurce llegó tercero en la temporada regular en su conferencia con récord de 19-15, pero luego se eliminó 4-2 en la primera ronda de la postemporada, la de cuartos de final, cayendo ante los Criollos de Caguas.

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BSNCangrejeros de Santurce Carlos GonzálezGigantes de Carolina
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