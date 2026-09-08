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Shohei Ohtani regresó a juego pero no volverá a lanzar por los Dodgers en 2026

Dijo que estuvo enfocado en que su condición como pitcher no fuera a causar lo peor, que no pudiera jugar tampoco como bateador

8 de septiembre de 2026 - 11:22 AM

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Shohei Ohtani regresó a juego el lunes y bateo de 3-0 con dos ponches. (Mark J. Terrill)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los Ángeles - Shohei Ohtani volvió a la alineación de los Dodgers de Los Ángeles como bateador designado la noche del lunes tras una pausa de cuatro días para atender molestias persistentes en la rodilla izquierda y el bíceps derecho.

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Se fue de 3-0 con dos ponches y una base por bolas en su regreso. Sin embargo, no se espera que la superestrella de doble función vuelva a lanzar esta temporada.

Ocupó su puesto habitual como primero en la alineación como bateador designado para el inicio de la serie contra los Reds de Cincinnati, una victoria 6-3 de los Dodgers.

Me voy a enfocar en batear”, dijo Ohtani a través de un traductor después del juego. “Tengo confianza en que mi rendimiento general debería ser mejor de aquí en adelante. En lo que estaba más enfocado era en asegurarme de que el pitcheo no provocara el peor escenario, que era que yo no pudiera jugar en absoluto”.

Ohtani no lanza en un juego desde el 3 de julio y no ha hecho tiros desde una sesión de bullpen en Detroit el 28 de agosto.

Al hablar con los medios por primera vez en tres semanas, Ohtani dijo que está decepcionado por no estar lanzando.

“Pero quiero asegurarme de que cuando mire hacia atrás esta temporada use esto como una experiencia de aprendizaje y lo use como algo para mejorar para la próxima temporada”, dijo.

El mánager Dave Roberts dijo que vería cómo se sentía Ohtani después del juego antes de decidir sobre su estatus para el martes.

“Sin duda fue bueno tenerlo de vuelta ahí afuera, pero sin duda no hubo nada como para escribir a casa”, dijo Roberts. “Tomarse cuatro días libres, salir de eso sintiéndose bien, creo que eso es una victoria en sí mismo”.

Los Dodgers, líderes del Oeste de la Liga Nacional, ganaron los cuatro juegos durante la ausencia de Ohtani, incluida una barrida sobre los Nationals de Washington.

Al quitarle a Ohtani la carga de lanzar, los Dodgers esperan que el cuatro veces ‘MVP’ se concentre en el bateo y retome el rumbo después de que no pareciera ser él mismo en el plato.

“Mientras esté jugando en los partidos, no es exactamente la mejor manera de recuperarse y sanar”, dijo Ohtani. “Por supuesto, el mejor modo de recuperación es no jugar por completo. Pero ahora mismo solo quiero asegurarme de que estoy jugando, jugando bien y simplemente enfocándome en el presente”.

Ohtani batea para .277 con 30 jonrones y 80 carreras impulsadas esta temporada. Sin embargo, desde la pausa del Juego de Estrellas, batea para .246 con ocho jonrones y 22 carreras impulsadas en 42 juegos.

“Sí, le encanta lanzar, le encanta ser un jugador de doble función”, dijo Roberts antes del juego, “pero ahora mismo simplemente no tiene ningún sentido. Se trata más de lo que es mejor para el equipo, número uno, y 1A, lo que es mejor para él”.

El jugador ‘utility’ Tommy Edman ocupó el lugar de Ohtani como primer bate durante cuatro juegos. Se fue de 17-7 (.412) con un jonrón, cuatro carreras impulsadas y cinco carreras anotadas. Edman fue titular en la segunda base y bateó tercero el lunes.

Cuando se le preguntó por qué no mueve a Ohtani fuera del puesto de primer bate, Roberts respondió: “Creo que es nuestro mejor bateador. Creo que el mejor jugador debería tener la mayor libertad. ¿Es para siempre? No lo sé. ¿Es hasta el final de la temporada? Todavía no lo sé”.

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Dodgers de Los ÁngelesShohei Ohtani
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