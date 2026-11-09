Brian Navarreto se va de 5-5 y los Cangrejeros acaban con el invicto de Carolina

El receptor Brian Navarreto tuvo una noche certera con el madero y los Cangrejeros de Santurce doblegaron 12-11 a los Gigantes de Carolina en entradas extra en la continuación de la temporada regular 2026-27 la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Como principal bujía de la alineación cangrejera, Navarreto conectó de 5-5, conectó un cuadrangular, remolcó cinco carreras, anotó otras cuatro y se quedó a un doble de batear para el ciclo. Por Santurce también se destacó Anthony García al irse de 5-4 con tres anotadas y dos remolcadas.

De esta forma, los Giants ven caer su invicto en su quinta salida y colocan su récord en 4-1. Por su parte, los Cangrejeros ponen el suyo en 3-2.

Con el partido empatado 11-11 al finalizar la novena entrada, se aplicó la regla del tie-breaker donde ambos equipos comienzan con un corredor en posición anotadora. El dirigente de los Cangrejeros, Omar López, trajo como corredor emergente en la intermedia al importado Derick Andiarena.