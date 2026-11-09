Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Shop.pr
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Avisos
Edictos
Esquelas
Especiales
9 de noviembre de 2026
79°Lluvias aisladas
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Brian Navarreto se va de 5-5 y los Cangrejeros acaban con el invicto de Carolina

El receptor de Santurce pegó un cuadrangular e impulsó cinco carreras en la victoria en entradas extra

9 de noviembre de 2026 - 11:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Brian Navarreto anota una carrera durante el partido contra los Gigantes de Carolina. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El receptor Brian Navarreto tuvo una noche certera con el madero y los Cangrejeros de Santurce doblegaron 12-11 a los Gigantes de Carolina en entradas extra en la continuación de la temporada regular 2026-27 la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

RELACIONADAS

Como principal bujía de la alineación cangrejera, Navarreto conectó de 5-5, conectó un cuadrangular, remolcó cinco carreras, anotó otras cuatro y se quedó a un doble de batear para el ciclo. Por Santurce también se destacó Anthony García al irse de 5-4 con tres anotadas y dos remolcadas.

De esta forma, los Giants ven caer su invicto en su quinta salida y colocan su récord en 4-1. Por su parte, los Cangrejeros ponen el suyo en 3-2.

Con el partido empatado 11-11 al finalizar la novena entrada, se aplicó la regla del tie-breaker donde ambos equipos comienzan con un corredor en posición anotadora. El dirigente de los Cangrejeros, Omar López, trajo como corredor emergente en la intermedia al importado Derick Andiarena.

El veterano Juan Centeno entró como bateador emergente y conectó una roleta por el cuadro para llevar a Andiarena a 90 pies del plato. Entonces, García consiguió remolcarlo con un imparable al jardín derecho para darle a Santurce la carrera del gane en el décimo episodio.

Tags
Cangrejeros de Santurce Gigantes de CarolinaLiga de Béisbol Profesional Roberto ClementeBéisbol invernal
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 9 de noviembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: