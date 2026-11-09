Brian Navarreto se va de 5-5 y los Cangrejeros acaban con el invicto de Carolina
El receptor de Santurce pegó un cuadrangular e impulsó cinco carreras en la victoria en entradas extra
9 de noviembre de 2026 - 11:26 PM
9 de noviembre de 2026 - 11:26 PM
El receptor Brian Navarreto tuvo una noche certera con el madero y los Cangrejeros de Santurce doblegaron 12-11 a los Gigantes de Carolina en entradas extra en la continuación de la temporada regular 2026-27 la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).
Como principal bujía de la alineación cangrejera, Navarreto conectó de 5-5, conectó un cuadrangular, remolcó cinco carreras, anotó otras cuatro y se quedó a un doble de batear para el ciclo. Por Santurce también se destacó Anthony García al irse de 5-4 con tres anotadas y dos remolcadas.
De esta forma, los Giants ven caer su invicto en su quinta salida y colocan su récord en 4-1. Por su parte, los Cangrejeros ponen el suyo en 3-2.
Con el partido empatado 11-11 al finalizar la novena entrada, se aplicó la regla del tie-breaker donde ambos equipos comienzan con un corredor en posición anotadora. El dirigente de los Cangrejeros, Omar López, trajo como corredor emergente en la intermedia al importado Derick Andiarena.
El veterano Juan Centeno entró como bateador emergente y conectó una roleta por el cuadro para llevar a Andiarena a 90 pies del plato. Entonces, García consiguió remolcarlo con un imparable al jardín derecho para darle a Santurce la carrera del gane en el décimo episodio.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: