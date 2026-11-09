Leandro Antonetti se reencuentra con el gol ante el Benfica
El delantero puertorriqueño puso fin a una racha de seis partidos sin anotar
9 de noviembre de 2026 - 10:03 PM
9 de noviembre de 2026 - 10:03 PM
El delantero puertorriqueño Leandro Antonetti volvió a marcar este domingo con el CF Estrela da Amadora, luego de seis partidos consecutivos sin anotar en la Liga de Portugal.
Antonetti fue protagonista en la derrota de su equipo, 3-2, ante el Benfica, al marcar el gol que igualó momentáneamente el encuentro a dos tantos en el minuto 76.
La anotación llegó tras un tiro libre cobrado por Joan Jordán desde la banda izquierda, que el boricua remató de cabeza para enviar el balón al fondo de la red.
Sin embargo, el Benfica (9-1-1), segundo en la clasificación de la liga portuguesa, terminó imponiéndose 3-2 para dejar al Estrela da Amadora (2-4-5) sin sumar puntos y en la duodécima posición de la tabla.
Fue el quinto gol de Antonetti en la temporada 2026-27, luego de haber marcado en los primeros cuatro compromisos de su equipo.
Tras ese arranque goleador, el delantero atravesó una sequía de seis encuentros sin anotar, aunque consiguió repartir una asistencia durante ese periodo.
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L. Antonetti 76'
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Antonetti disputa su segunda temporada con el Estrela da Amadora, club con el que tiene contrato hasta 2028.
El delantero boricua y su equipo regresarán al terreno el próximo 21 de noviembre para disputar un compromiso de copa, fuera del calendario de la liga portuguesa.
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