Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Shop.pr
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Avisos
Edictos
Esquelas
Especiales
9 de noviembre de 2026
80°Lluvias aisladas
DeportesFútbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Leandro Antonetti se reencuentra con el gol ante el Benfica

El delantero puertorriqueño puso fin a una racha de seis partidos sin anotar

9 de noviembre de 2026 - 10:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Leandro Antonetti disputa su segunda temporada con el Estrela da Amadora, club portugués con el que tiene contrato hasta 2028. (CF Estrela da Amadora)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El delantero puertorriqueño Leandro Antonetti volvió a marcar este domingo con el CF Estrela da Amadora, luego de seis partidos consecutivos sin anotar en la Liga de Portugal.

RELACIONADAS

Antonetti fue protagonista en la derrota de su equipo, 3-2, ante el Benfica, al marcar el gol que igualó momentáneamente el encuentro a dos tantos en el minuto 76.

La anotación llegó tras un tiro libre cobrado por Joan Jordán desde la banda izquierda, que el boricua remató de cabeza para enviar el balón al fondo de la red.

Sin embargo, el Benfica (9-1-1), segundo en la clasificación de la liga portuguesa, terminó imponiéndose 3-2 para dejar al Estrela da Amadora (2-4-5) sin sumar puntos y en la duodécima posición de la tabla.

Fue el quinto gol de Antonetti en la temporada 2026-27, luego de haber marcado en los primeros cuatro compromisos de su equipo.

Tras ese arranque goleador, el delantero atravesó una sequía de seis encuentros sin anotar, aunque consiguió repartir una asistencia durante ese periodo.

Antonetti disputa su segunda temporada con el Estrela da Amadora, club con el que tiene contrato hasta 2028.

El delantero boricua y su equipo regresarán al terreno el próximo 21 de noviembre para disputar un compromiso de copa, fuera del calendario de la liga portuguesa.

Tags
Leandro AntonettiFútbol profesionalPortugal
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 8 de noviembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: