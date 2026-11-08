Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Shop.pr
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Avisos
Edictos
Esquelas
Especiales
8 de noviembre de 2026
86°Probabilidad de lluvias y tronadas
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El voleibol playero boricua se queda sin boleto a Los Ángeles 2028... por ahora

Las dos parejas puertorriqueñas cayeron este domingo en las semifinales del Preolímpico de Norceca, celebrado en Vega Baja

8 de noviembre de 2026 - 4:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Allanis Navas y Keishlyann Sánchez cayeron ante Estados Unidos en las semifinales del Preolímpico de Norceca, celebrado en Vega Baja, y deberán buscar su clasificación a Los Ángeles 2028 por otras vías. (Norceca)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Las dos parejas de voleibol playero de Puerto Rico cayeron este domingo en las semifinales del Preolímpico de Norceca, que se celebra en Vega Baja, por lo que deberán buscar su clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 a través de otras tres vías.

RELACIONADAS

Ambos equipos permanecen activos en el torneo y disputarán este domingo los partidos por la medalla de bronce, aunque ese resultado no otorga un boleto olímpico.

Solamente las parejas campeonas de cada rama del Preolímpico conseguirán su clasificación directa a Los Ángeles 2028.

Puerto Rico ha tenido representación olímpica en voleibol playero en una sola ocasión, durante los Juegos de Atenas 2004, con la dupla integrada por Ramón “Monchito” Hernández y Raúl Papaleo.

En la rama masculina, la pareja de Diego Rosich y William Rivera quedó eliminada en las semifinales tras caer 2-1 ante México en un reñido encuentro. Los parciales fueron 18-21, 21-14 y 13-15.

Por su parte, la dupla femenina de Allanis Navas y Keishlyann Sánchez perdió 2-0 ante Estados Unidos en la segunda semifinal, disputada este domingo al mediodía.

Las estadounidenses se impusieron con parciales de 21-16 y 21-12.

Pese a las derrotas, las parejas puertorriqueñas todavía cuentan con otras tres vías para conseguir su boleto a Los Ángeles 2028.

Una de ellas es el ranking mundial, que otorgará las últimas 15 plazas olímpicas. Actualmente, Navas y Sánchez ocupan el puesto 31 de la clasificación internacional.

Las otras alternativas son el Campeonato Mundial, que concederá una plaza olímpica, y tres eventos internacionales de clasificación, cada uno de los cuales otorgará un boleto a los Juegos.

Tags
Voleibol de playaJuegos OlímpicosVega BajaPreolímpicoVoleibol
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 8 de noviembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: