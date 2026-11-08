El voleibol playero boricua se queda sin boleto a Los Ángeles 2028... por ahora

Las dos parejas de voleibol playero de Puerto Rico cayeron este domingo en las semifinales del Preolímpico de Norceca, que se celebra en Vega Baja, por lo que deberán buscar su clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 a través de otras tres vías.

Ambos equipos permanecen activos en el torneo y disputarán este domingo los partidos por la medalla de bronce, aunque ese resultado no otorga un boleto olímpico.

Solamente las parejas campeonas de cada rama del Preolímpico conseguirán su clasificación directa a Los Ángeles 2028.

Puerto Rico ha tenido representación olímpica en voleibol playero en una sola ocasión, durante los Juegos de Atenas 2004, con la dupla integrada por Ramón “Monchito” Hernández y Raúl Papaleo.

En la rama masculina, la pareja de Diego Rosich y William Rivera quedó eliminada en las semifinales tras caer 2-1 ante México en un reñido encuentro. Los parciales fueron 18-21, 21-14 y 13-15.

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Por su parte, la dupla femenina de Allanis Navas y Keishlyann Sánchez perdió 2-0 ante Estados Unidos en la segunda semifinal, disputada este domingo al mediodía.

Las estadounidenses se impusieron con parciales de 21-16 y 21-12.

Pese a las derrotas, las parejas puertorriqueñas todavía cuentan con otras tres vías para conseguir su boleto a Los Ángeles 2028.

Una de ellas es el ranking mundial, que otorgará las últimas 15 plazas olímpicas. Actualmente, Navas y Sánchez ocupan el puesto 31 de la clasificación internacional.