Las Cangrejeras y las Gigantes abrirán la postemporada del BSNF
El primer choque será este sábado en Carolina, mientras que las otras tres series comenzarán el domingo, incluyendo el duelo entre Isabela y Ponce
7 de noviembre de 2026 - 11:24 AM
7 de noviembre de 2026 - 11:24 AM
La lucha por el campeonato del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) comenzará este sábado con el inicio de los playoffs, que reunirán a los ocho equipos clasificados en cuatro series.
El primer enfrentamiento de la postemporada será protagonizado por Carolina y las Cangrejeras de Santurce, que se medirán a partir de las 8:00 p.m. en el Coliseo Guillermo Angulo, hogar de las Gigantes.
El encuentro será transmitido por Telemundo.
La acción continuará el domingo con el inicio de las otras tres series, todas programadas para las 7:00 p.m. y con transmisión a través de YouTube.
Las series de cuartos de final se jugarán a un máximo de cinco encuentros.
Uno de los enfrentamientos más llamativos será el de las líderes Pollitas de Isabela frente a las Leonas de Ponce.
Por su parte, Manatí se enfrentará a Juana Díaz, mientras que Caguas y Moca completarán los cruces de la primera ronda de la postemporada.
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