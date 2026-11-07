Las Cangrejeras y las Gigantes abrirán la postemporada del BSNF

La lucha por el campeonato del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) comenzará este sábado con el inicio de los playoffs, que reunirán a los ocho equipos clasificados en cuatro series.

El primer enfrentamiento de la postemporada será protagonizado por Carolina y las Cangrejeras de Santurce, que se medirán a partir de las 8:00 p.m. en el Coliseo Guillermo Angulo, hogar de las Gigantes.

El encuentro será transmitido por Telemundo.

La acción continuará el domingo con el inicio de las otras tres series, todas programadas para las 7:00 p.m. y con transmisión a través de YouTube.

Las series de cuartos de final se jugarán a un máximo de cinco encuentros.

Uno de los enfrentamientos más llamativos será el de las líderes Pollitas de Isabela frente a las Leonas de Ponce.