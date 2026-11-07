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Las Cangrejeras y las Gigantes abrirán la postemporada del BSNF

El primer choque será este sábado en Carolina, mientras que las otras tres series comenzarán el domingo, incluyendo el duelo entre Isabela y Ponce

7 de noviembre de 2026 - 11:24 AM

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Shae Kelley y las Cangrejeras visitarán este sábado a las Gigantes en Carolina. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La lucha por el campeonato del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) comenzará este sábado con el inicio de los playoffs, que reunirán a los ocho equipos clasificados en cuatro series.

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El primer enfrentamiento de la postemporada será protagonizado por Carolina y las Cangrejeras de Santurce, que se medirán a partir de las 8:00 p.m. en el Coliseo Guillermo Angulo, hogar de las Gigantes.

El encuentro será transmitido por Telemundo.

La acción continuará el domingo con el inicio de las otras tres series, todas programadas para las 7:00 p.m. y con transmisión a través de YouTube.

Las series de cuartos de final se jugarán a un máximo de cinco encuentros.

Uno de los enfrentamientos más llamativos será el de las líderes Pollitas de Isabela frente a las Leonas de Ponce.

Por su parte, Manatí se enfrentará a Juana Díaz, mientras que Caguas y Moca completarán los cruces de la primera ronda de la postemporada.

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BSNFCangrejeras de SanturceGigantes de Carolina
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