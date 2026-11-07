Debuta Jaime Ferrer en el béisbol invernal con dos jonrones en el triunfo 21-7 de Caguas

El novato Jaime Ferrer debutó con dos cuadrangulares para encabezar el viernes un ataque despiadado de los Criollos de Caguas, que se impusieron 21-7 a los Leones de Ponce en la tercera jornada de la temporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

El hijo del excanastero y exarmador de la Selección Nacional de baloncesto, Jimmy Ferrer, bateó de vuelta completa en su primer turno en la liga invernal boricua y terminó el partido de 4-3 con tres carreras empujadas y tres anotadas.

Los Criollos, que jugaron su primer partido como locales en el Estadio Yldefonso Solá Morales, tras la suspensión por lluvia de la tanda inaugural el miércoles, dispararon la friolera de 21 indiscutibles, incluyendo cinco jonrones, contra el pitcheo de los Leones.

Ferrer encabezó esa ofensiva de poder con dos, mientras Bryan Torres, Won-Bin Cho y Gabriel Cancel añadieron un jonrón cada uno.

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Caguas comenzó a marcar diferencias desde la misma primera entrada con un ramillete de cuatro carreras, y después de dos entradas ya tenía ventaja de 12-0.

José Miranda abrió la producción con un doble remolcador, seguido por otro doble de Luis Vázquez que produjo la segunda anotación. Posteriormente, Onix Vega conectó sencillo para impulsar otras dos carreras y colocar rápidamente el encuentro 4-0.

La ofensiva explotó definitivamente en la segunda entrada con ocho anotaciones, antes de sumar otras seis en el cuarto episodio. Los Criollos añadieron una carrera en el sexto y dos más en el séptimo para completar su producción de 21 anotaciones.

Cancel bateó de 5-4 con tres carreras empujadas y tres anotadas.

El veterano derecho Adalberto Flores se apuntó la victoria en relevo al trabajar 2.1 entradas sin permitir carreras ni imparables, con dos ponches. El juego fue iniciado por el zurdo Zach Penrod, mientras la derrota correspondió a Jonathan Bermúdez, quien permitió nueve carreras limpias en una entrada de labor.

Ponce consiguió sus primeras carreras en el séptimo capítulo con un cuadrangular de tres anotaciones del importado John Bay. Añadió otras tres en el octavo y una más en el noveno con jonrón solitario de Juan Montero.

Invicto Carolina

Los Gigantes de Carolina mejoraron el viernes a 3-0 su invicto al derrotar 10-5 a los Senadores de San Juan.

Los Gigantes contaron nuevamente con un sólido desempeño de su lanzador abridor.

Esta vez el derecho Riley Gowens (1-0) toleró dos hits en seis entradas trabajadas, en las que retiró ocho bateadores por la vía del ponche.

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A la ofensiva, sus compañeros anotaron sus primeras tres carreras cuando sus bates atacaron con dobles consecutivos al abridor de los Senadores, Brady Tedesco en la primera entrada. Luego de un out, Lisbel Díaz conectó el primero hacia el jardín izquierdo, luego Abimelec Ortiz lo guió al plato con otro al jardín izquierdo y después llegó otro de Johnathan Rodríguez para el 2-0.

Ortiz viene de debutar en 2026 en el béisbol de Grandes Ligas.

Tedesco apretó su brazo y retiró por la vía del ponche a Edwin Díaz para conseguir el segundo out. Pero Sabin Ceballos pegó el cuarto doble de Carolina en el episodio y remolcó a Rodríguez para colocar el pizarrón 3-0.

Edwin Díaz bateó de vuelta completa por los Gigantes en la victoria sobre San Juan para mejorar a 3-0. (Suministrada)

Edwin Díaz añadió a la ofensiva en la tercera entrada al conectar un cuadrangular de dos carreras hacia el jardín izquierdo para ampliar la ventaja de Carolina, que hizo una más antes de cerrar el episodio para irse al frente 6-0.

San Juan anotó sus primeras dos en la séptima entrada pero Carolina remató con cuatro para despegar 10-3.

Un cuadrangular de Delvin Pérez en la octava entrada y un sencillo de Ramón Rodríguez en la novena entrada colocaron la pizarra 10-5.

La derrota le correspondió a Tedesco (0-1) luego de permitir cuatro carreras limpias en su apertura de dos episodios.

Primera de Mayagüez

Un balk del lanzador de los Cangrejeros de Santurce, Miguel Mejía, en la décima entrada, le dio a los Indios de Mayagüez un triunfo 8-7 en el Estadio Hiram Bithorn, su primero de la temporada.

Con el partido empatado 7-7 al finalizar la novena entrada, se aplicó la regla del tie-breaker donde ambos equipos comienzan con un corredor en posición anotadora.

Rubén Castro, de los Indios de Mayagüez, deja pasar un pitcheo. (Suministrada)