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Hormigueros entra al Voleibol Superior Femenino y Toa Baja busca sumarse

La liga podría contar con siete equipos en 2027, mientras las Valencianas de Juncos también atraviesan cambios administrativos

3 de noviembre de 2026 - 2:10 PM

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Las Valencianas de Juncos pasaron a manos de la Federación Puertorriqueña de Voleibol, que evaluará a William Núñez como posible nuevo apoderado de la franquicia. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Liga de Voleibol Superior Femenina (LVSF) podría contar con siete equipos para la temporada 2027, luego de que el lunes se aprobaran varios movimientos administrativos y se abriera la puerta a nuevas franquicias en Hormigueros y Toa Baja.

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Durante la reunión, se aprobó la incorporación de Hormigueros al torneo. Sin embargo, todavía está pendiente la designación de un administrador, por lo que la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) asumirá las riendas del conjunto durante su primera temporada.

En el caso de Toa Baja, se autorizó iniciar el proceso para otorgarle una franquicia. Advier Ortega Oyola será evaluado como posible apoderado por un comité integrado por José M. Marxuach, Luis E. Santini y Kenneth Rivera.

También se aprobó una dispensa a favor de Luis López Luna, antiguo apoderado de las Mets de Guaynabo, lo que abre la posibilidad de que se vincule a un proyecto en Toa Baja.

Juncos también tendrá cambios

Por otro lado, se confirmó que las Valencianas de Juncos fueron entregadas oficialmente a la FPV, que ahora deberá definir quién asumirá el control de la franquicia.

El principal candidato es William Núñez, cuya solicitud será evaluada por el mismo comité.

De completarse favorablemente los procesos pendientes, la LVSF podría contar con siete conjuntos en 2027.

En cuanto al fortalecimiento de las nuevas franquicias, el presidente de la FPV, César Trabanco, explicó que cada equipo podrá seleccionar una jugadora que nunca haya participado en el voleibol superior, además de otras dos disponibles en el sorteo que no estén reservadas por los conjuntos que solicitaron dispensa.

Estos movimientos forman parte de la reorganización de la liga de cara a la próxima campaña.

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VoleibolValencianas de JuncosHormiguerosToa BajaLiga de Voleibol Superior Femenino
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