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¿Y va’ a seguir? Decelise Champion suma otro galardón en la NCAA

La atacante de Dorado fue reconocida por quinta ocasión como Novata de la Semana del Big Ten, igualando una marca histórica de la conferencia

3 de noviembre de 2026 - 8:48 PM

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La puertorriqueña Decelise Champion continúa destacándose en su primera temporada con la Universidad de Wisconsin, tras conquistar su quinto reconocimiento como Novata de la Semana del Big Ten. (@BadgerVB)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Tal vez los pronósticos sobre el potencial de la atacante puertorriqueña Decelise Champion se quedaron cortos.

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La jugadora de 16 años y 6′6″ de estatura, que milita con la Universidad de Wisconsin, fue seleccionada el lunes como Novata de la Semana de la Conferencia Big Ten del voleibol de la NCAA. Fue el tercer reconocimiento consecutivo para la jugadora de Dorado y el quinto que recibe en las primeras 10 semanas de la temporada universitaria.

Las cifras cobran mayor relevancia al considerar el nivel competitivo del Big Ten, conferencia que cuenta con seis de los mejores 15 equipos del voleibol colegial, incluido Nebraska, que ocupa el primer puesto de la clasificación nacional.

Wisconsin, por su parte, figura en la séptima posición.

Con sus cinco reconocimientos como Novata de la Semana, Champion igualó un récord de la Conferencia Big Ten, según informó la Universidad de Wisconsin mediante un comunicado.

Su más reciente distinción llegó gracias a sus destacadas actuaciones de la pasada semana frente a USC y UCLA, dos programas de tradición en el voleibol universitario, aunque actualmente ninguno figura entre los primeros 15 equipos de la clasificación nacional.

En ambos encuentros, Champion promedió 5.15 remates efectivos y 5.93 puntos por parcial. Además, frente a UCLA registró ocho bloqueos asistidos.

Contra USC, la atacante consiguió 21 remates efectivos, con un porcentaje de ataque de .444 en 36 intentos.

Champion disputa su primera temporada en la NCAA, luego de haber representado a Puerto Rico en distintas categorías de la Selección Nacional, desde las divisiones juveniles hasta el equipo adulto.

En Wisconsin comparte equipo con la también puertorriqueña Grace López, formando una dupla que genera grandes expectativas para el voleibol boricua.

Wisconsin regresará a la acción el jueves frente a Michigan State y el domingo ante Penn State, otro integrante de la Big Ten que ocupa el undécimo puesto en la clasificación nacional de la NCAA.

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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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