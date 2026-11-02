Lares sigue invicto y amarga el debut de “Monchito” Hernández con Corozal

Los Patriotas de Lares, Gigantes de Carolina y Cafeteros de Yauco salieron airosos en la jornada dominical de la Liga de Voleibol Superior Masculina (LVSM), que marcó el cierre de la segunda semana de acción del torneo.

Los Patriotas conservaron su invicto al derrotar como visitantes a los Plataneros de Corozal en la cancha Carmen Z. Figueroa, con parciales de 23-25, 25-23, 25-20 y 25-20, para sumar los tres puntos disponibles del encuentro.

Corozal había contratado a Ramón “Monchito” Hernández como nuevo dirigente previo al partido.

Con el triunfo, Lares mejoró su marca a 4-0 y acumula 11 de los 12 puntos posibles para mantenerse al frente de la tabla de posiciones. Corozal, por su parte, quedó con récord de 1-3 y cinco puntos.

Los Patriotas sellaron la victoria en el cuarto parcial al remontar una desventaja de 20-19 con seis puntos consecutivos.

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La secuencia incluyó un error de servicio de Spencer Olivier, dos bloqueos de Jair Santiago sobre Inovel Romero, un error de ataque de Klistan Lawrence, un bloqueo de Colton Cowell sobre Lawrence y un error en el acomodo de Luzgardo Liciaga que puso fin al encuentro.

Santiago encabezó la ofensiva de Lares con 23 puntos, seguido por Kevin López con 16 y Cowell con 15.

Por los Plataneros, Lawrence y Romero aportaron 18 unidades cada uno, mientras que Anthony Negrón sumó 11 y Olivier terminó con 10.

Carolina remonta pese a los 36 puntos de Jamal Ellis

En el Coliseo Guillermo Angulo, los Gigantes de Carolina protagonizaron otra remontada para derrotar a los Changos de Naranjito en cinco parciales.

Luego de perder los primeros dos sets, Carolina reaccionó para imponerse con marcadores de 22-25, 24-26, 25-23, 25-22 y 19-17.

Fue la segunda remontada consecutiva de los Gigantes, que la pasada semana también vinieron de atrás para superar a Corozal.

Con el resultado, Carolina sumó dos puntos y mejoró su marca a 3-1, con siete tantos acumulados, para compartir el segundo puesto con los Cafeteros de Yauco.

Naranjito, mientras tanto, rescató un punto en la derrota y quedó con récord de 1-3 y cuatro unidades, en el penúltimo lugar de la clasificación.

Clarke Godbold lideró la ofensiva de los Gigantes con 25 puntos, 24 de ellos en ataques y uno en bloqueo. Ulises Maldonado añadió 19 y Abraham Tamayo contribuyó con 16.

Por los Changos, Jamal Ellis tuvo una destacada actuación con 36 puntos, seguido por Ángel Rivera con 17 y Wilfrido Hernández con 14.

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Yauco también viene de atrás

En la cancha Rafael Llull, los Cafeteros de Yauco también tuvieron que remontar para superar en cinco parciales a los Gigantes de Adjuntas.

Tras ganar el primer set y perder los siguientes dos, los Cafeteros dominaron los últimos parciales para llevarse el triunfo con marcadores de 25-21, 18-25, 22-25, 25-11 y 15-5.

La victoria permitió a Yauco mejorar su marca a 3-1 y acumular siete puntos en la tabla de posiciones.

Adjuntas, por su parte, continúa sin conocer la victoria después de cuatro presentaciones y permanece en el sexto y último puesto, con apenas dos puntos acumulados.

Jalen Penrose y Diego Negrón encabezaron la ofensiva ganadora con 21 y 20 puntos, respectivamente.

Por Adjuntas, Eddie Rivera y Miller Trubey finalizaron con 14 unidades cada uno.