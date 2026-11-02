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Yaxel Lendeborg: el novato con más puntos en un juego de los Warriors desde Stephen Curry en 2010

El canastero, nacido en Puerto Rico, estalló con 27 puntos en la victoria de Golden State contra los Clippers

2 de noviembre de 2026 - 12:58 AM

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Yaxel Lendeborg (1), de los Warriors de Golden State, recibe una falta por parte de Kobe Sanders (4), de los Clippers de Los Ángeles, mientras intenta un enceste durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 1 de noviembre de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Justine Willard) (Justine Willard)
Por JANIE McCAULEY

San Francisco - El novato Yaxel Lendeborg anotó un máximo de su carrera de 37 puntos y repartió seis asistencias en un partido en el que Golden State dio descanso a sus estrellas Stephen Curry y Draymond Green, y los Warriors vencieron 124-112 a los Clippers de Los Ángeles para su cuarta victoria consecutiva la noche del domingo.

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Lendeborg registró su cuarto partido con 20 o más unidades, al anotar cinco seguidos a mitad del tercer cuarto, lo que le dio a los Warriors su mayor ventaja hasta ese momento, 83-68. Encestó 13 de 19 —6 de 11 desde la línea de tres puntos— y sus unidades fueron la mayor cantidad para un novato de los Warriors desde que Curry explotó con 42 el 14 de abril de 2010 en Portland.

Con dos actuaciones de 30 puntos entre sus primeros siete partidos, Lendeborg se unió a los miembros del Salón de la Fama Wilt Chamberlain y Rick Barry como los únicos otros Warriors en lograrlo. Lendeborg se recuperó de una actuación complicada en una victoria contra los Lakers el viernes, en la que salió por acumulación de faltas.

Brandon Williams anotó 17 puntos desde la banca, mientras que los suplentes de Golden State aportaron 40 puntos en total.

Rui Hachimura sumó 24 puntos y Kobe Sanders entró desde la banca para anotar 16 por los Clippers, que perdieron su quinto partido consecutivo.

Curry y Green tuvieron la noche libre en el primero de dos partidos en noches consecutivas, y los Clippers también disputaban el primero de juegos seguidos.

Golden State ha encontrado ritmo desde que comenzó 0-3.

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Warriors de Golden StateNBA
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