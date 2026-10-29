NBA: lluvia de lesiones opaca el inicio de la temporada

Si las cosas salen como Anthony Edwards y los Timberwolves de Minnesota lo imaginan actualmente, regresará de una cirugía artroscópica en la rodilla con tiempo de sobra para un impulso rumbo a los playoffs y, posiblemente, para intentar ganar un campeonato de la NBA.

En otras palabras, su lesión pudo haber sido peor.

Edwards estará fuera de la alineación de Minnesota por un futuro previsible, ya que el objetivo a largo plazo —un título— obviamente es mucho más importante que cualquier cosa como los premios individuales que no podrá ganar esta temporada porque se perderá demasiados partidos. Estaba jugando con dolor. Su rodilla iba a seguir doliendo. La decisión era clara y subsanarla ahora es lo más inteligente.

Al menos Minnesota tenía esa opción. Oklahoma City no tuvo tanta suerte en ese sentido; las horribles lesiones en la pierna y el tobillo de Jalen Williams solo pudieron repararse con una cirugía que probablemente pondrá fin a su temporada, y su compañero del Thunder Cason Wallace enfrenta un camino de regreso similar de largo tras una cirugía de hombro. Ambos se lesionaron la noche del domingo, lo que generó una seria angustia temprana en la temporada para un equipo del que se esperaba ampliamente que compitiera por un segundo campeonato en tres años.

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“Tenemos cierta experiencia única con esto. No es algo con lo que quieras tener mucha experiencia, pero la tenemos”, comentó el gerente general del Thunder Sam Presti al señalar que Oklahoma City no ha tenido la mejor suerte en los últimos años en lo que respecta a las lesiones.

“Creo que probablemente nos apoyaremos en parte de eso. Luego, una gran parte es que estamos muy orientados al proceso. Creo que eso te mantiene humilde en los buenos momentos y te mantiene estable cuando atraviesas alguna adversidad”.

Y la adversidad claramente ha golpeado a Oklahoma City, Minnesota y algunos otros lugares.

Toronto estará sin Kawhi Leonard por al menos una semana, probablemente más, debido a una inflamación en la rodilla. Dado su historial de lesiones, cualquier mención de “Leonard” y “rodilla” en la misma frase probablemente les provoca escalofríos a los aficionados de los Raptors. La buena noticia es que los Raptors dicen que no hay una lesión aguda en la rodilla izquierda que esté causando el problema. La mala noticia es que, bueno, hay un problema.

“Es parte del juego. Obviamente deseamos que todos pudieran jugar cada partido, pero las lesiones son parte del juego. Por eso tienes a todo un equipo. ... Hasta que regrese, tenemos que resolverlo”, expresó RJ Barrett, de Toronto.

Orlando ya tiene dos bajas: Paolo Banchero estará fuera quizá un mes por un esguince de tobillo y Jalen Suggs está fuera por un problema de rodilla que lo dejará al margen por un par de semanas, aunque cuando se lesionó el temor inicial era que pudiera ser algo mucho más grave. Utah, un equipo que espera volver a la pelea por los playoffs por primera vez en años, acaba de perder al pívot Jaren Jackson Jr. quizá por dos meses debido al desgarro de un ligamento de la rodilla.

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Indiana, que no contó la temporada pasada con su base estrella Tyrese Haliburton por una rotura del tendón de Aquiles sufrida en el séptimo juego de las Finales de la NBA de 2025, se prepara para que vuelva a estar limitado, al menos por un tiempo, por un problema en el isquiotibial izquierdo.

“Esperaremos que este asunto del isquiotibial no sea gran cosa ni algo a largo plazo”, señaló el entrenador de los Pacers Rick Carlisle el miércoles durante una aparición en la emisora de radio de Indianápolis 107.5 FM. Añadió que el equipo ha recurrido a un especialista para intentar determinar los próximos pasos.

No todo está perdido. Pero, especialmente en lo que muchos creen que podrían ser carreras por los playoffs muy apretadas al final de la temporada, ningún equipo quiere estar demasiado tiempo sin sus estrellas.

“Es muy temprano en la temporada. Hay mucho por delante”, señaló Banchero.

Volverá. También lo hará Edwards. Leonard debería estar jugando dentro de no mucho. Son afortunados en comparación con muchos. Ben Simmons (Sacramento) se rompió el tendón de Aquiles antes de que siquiera comenzara la temporada y se perderá otro año. Kristaps Porzingis (Golden State) está alejado del equipo mientras lidia con un problema de salud. Algunos otros jugadores, como Jimmy Butler (Golden State) y Donte DiVincenzo (Minnesota), siguen fuera mientras se recuperan de lesiones graves sufridas la temporada pasada.

Perder a Edwards es un golpe duro para Minnesota. Probablemente les costará a los Timberwolves algunas victorias en noviembre y diciembre. Pero si eso conduce a triunfos en mayo y junio, cualquier dificultad que ocurra ahora seguramente se considerará que valió la pena.