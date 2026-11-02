La lucha por el octavo puesto del BSNF llega a su momento decisivo

El Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) entra en la última semana de su temporada regular con siete de los ocho boletos a la postemporada de 2026 ya definidos.

Las campeonas defensoras, Explosivas de Moca, ocupan la última posición clasificatoria con marca de 5-10 y tres partidos pendientes en su calendario.

Detrás aparecen las Cariduras de Fajardo, con récord de 4-13, y las Ganaderas de Hatillo, que ocupan el último lugar con 3-13.

Una victoria de las Explosivas les aseguraría su presencia en los playoffs. Su primera oportunidad será el martes, cuando reciban a las Leonas de Ponce en el Coliseo Juan Sánchez Acevedo.

Moca volverá a la cancha el jueves para enfrentar a las Criollas de Caguas y cerrará la fase regular el viernes ante Ponce.

Para aspirar a la clasificación, Fajardo necesita derrotar el viernes a Hatillo y esperar que Moca pierda sus tres compromisos restantes, lo que provocaría un empate con marca de 5-13.

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Hatillo, por su parte, debe vencer a Manatí el martes y a Fajardo el viernes, además de necesitar tres derrotas consecutivas de las Explosivas. Las Ganaderas cuentan con la ventaja de haber barrido la serie particular frente a Moca.

Isabela asegura el liderato

En la parte alta de la clasificación, las Pollitas de Isabela (14-3) aseguraron el primer lugar tras conseguir su novena victoria consecutiva al derrotar el sábado, 75-68, a Fajardo.

El conjunto isabelino tendrá la oportunidad de cerrar la temporada regular con 10 triunfos al hilo si derrota el martes a Caguas.

Mientras tanto, las Atenienses de Manatí (12-4) se afianzaron en el segundo puesto tras vencer el domingo, 98-80, a las Gigantes de Carolina (11-6) en el Coliseo Juan Aubín Cruz.

Manatí decidió el encuentro con un avance de 23-2 al inicio del último parcial, luego de llegar al cierre del tercero con una ventaja de apenas cuatro puntos (72-68).

Chelsea Mitchell encabezó la ofensiva ganadora con 26 puntos, seguida por Kaela Hilaire con 22.

Con la derrota, Carolina descendió provisionalmente al cuarto puesto de la clasificación, con un partido pendiente en su calendario.