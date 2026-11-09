Un grand slam no salva a San Juan y Mayagüez vuelve a tropezar

Los Leones de Ponce opacaron un cuadrangular con las bases llenas del campocorto de los Senadores de San Juan, Antonio Jiménez, en la victoria 8-4 ante los Leones de Ponce en el jornada dominical en el Estadio Hiram Bithorn de la temporada 2026-2027 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Previo al encuentro, los Senadores rindieron homenaje a la memoria de Kenny Marrero, quien fue lanzador de la franquicia capitalina en 1995 y formó parte del recordado ‘Dream Team’ de ese año.

Ponce tomó ventaja temprano con cuatro anotaciones en la primera entrada frente al abridor Keishin Saito.

Sin embargo, los Senadores respondieron en la segunda entrada con un batazo que devolvió la emoción al encuentro. Con dos outs y las bases llenas, Jiménez conectó su primer cuadrangular de la temporada entre los jardines derecho y central, remolcando a Ramón Rodríguez, Reymond Fuentes y Delvin Pérez para empatar el partido 4-4.

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Los Leones recuperaron la ventaja en la cuarta entrada con un doble de Colton Becker que impulsó dos carreras.

Posteriormente, Jacob Reimer conectó el segundo cuadrangular del partido, éste de dos anotaciones para los Leones en la sexta entrada y para colocar el marcador 8-4.

Cae nuevamente Mayagüez

Por otro lado, los Indios de Mayagüez cayeron 9-2 ante los Criollos de Caguas en jornada domincal e inaugural de la temporada 2026-2027 en el Estadio Isidoro “Cholo” García de Mayagüez.

Previo al encuentro, La Tribu celebró sus actos inaugurales y rindió homenaje a Luis ‘Wicho’ Figueroa, a quien dedicaron la campaña y realizó el lanzamiento de honor. Además, el veterano Daniel ‘Danny’ Ortiz recibió el Premio Luis Rodríguez Olmo, distinción que otorga el presidente de la La Pro, con el aval de la Junta de Directores, al pelotero que ha demostrado un compromiso continuo y fiel con el circuito como digno embajador del béisbol puertorriqueño.

En la acción desde el terreno, Caguas armó ramillete de cinco anotaciones en la primera entrada. Con bases llenas y uno retirado, rodado de out de Carson DeMartini impulsó la primera carrera del encuentro. Tras boleto gratis a Luis Vázquez, sencillo de Onix Vega, doble de Jaime Ferrer y hit de Jan Hernández completaron el racimo colocando la pizarra, 5-0.

Los Criollos añadieron una carrera en el cuarto episodio con imparable de Bryan Torres y otra en el quinto con inatrapable de Vega para el 7-0.

Mayagüez reaccionó en el sexto capítulo del desafío. Con Emmanuel Rivera en circulación tras batazo de doble mérito, Isan Díaz desapareció la pelota por todo el bosque central con su tercer cuadrangular de la temporada, primero en el batey, para poner a los locales en el marcador.

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El relevista Jorge Benítez se apuntó la victoria con una entrada y un tercio, mientras que Kazuto Taguchi cargó con el revés con cinco carreras inmerecidas en dos tercios de entrada.