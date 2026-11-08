Manuel Pérez logra marca personal y termina quinto en los 100 metros de Dakar 2026

El velocista boricua Manuel Pérez finalizó este domingo en el quinto lugar de la final de los 100 metros lisos de las Olimpiadas Juveniles Dakar 2026.

Pérez, de 16 años, registró un tiempo de 10.88 segundos, con el que estableció una nueva marca personal. Su mejor registro anterior era de 10.91 segundos, conseguido este mismo año.

La prueba fue ganada por el nigeriano Gift Bright, quien conquistó la medalla de oro con un tiempo de 10.28 segundos. Los otros dos puestos del podio se definieron con registros de 10.57 y 10.61 segundos, respectivamente.

Más temprano este domingo, Pérez había asegurado su clasificación a la final tras terminar tercero en la segunda semifinal, con un tiempo de 10.94 segundos.

Esa serie también fue dominada por Bright, quien detuvo el cronómetro en 10.34 segundos y consiguió el mejor registro entre los participantes de ambas semifinales.

Con la actuación de Pérez, Puerto Rico suma tres quintos lugares en Dakar 2026.