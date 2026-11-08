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Manuel Pérez logra marca personal y termina quinto en los 100 metros de Dakar 2026

El velocista puertorriqueño de 16 años registró un tiempo de 10.88 segundos durante la prueba de las Olimpiadas Juveniles

8 de noviembre de 2026 - 4:48 PM

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Manuel Pérez consiguió uno de los resultados más destacados de la delegación puertorriqueña en Dakar 2026 al finalizar entre los mejores cinco velocistas de la prueba de los 100 metros. (Jonathan Nackstrand for OIS/IOC)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El velocista boricua Manuel Pérez finalizó este domingo en el quinto lugar de la final de los 100 metros lisos de las Olimpiadas Juveniles Dakar 2026.

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Pérez, de 16 años, registró un tiempo de 10.88 segundos, con el que estableció una nueva marca personal. Su mejor registro anterior era de 10.91 segundos, conseguido este mismo año.

La prueba fue ganada por el nigeriano Gift Bright, quien conquistó la medalla de oro con un tiempo de 10.28 segundos. Los otros dos puestos del podio se definieron con registros de 10.57 y 10.61 segundos, respectivamente.

Más temprano este domingo, Pérez había asegurado su clasificación a la final tras terminar tercero en la segunda semifinal, con un tiempo de 10.94 segundos.

Esa serie también fue dominada por Bright, quien detuvo el cronómetro en 10.34 segundos y consiguió el mejor registro entre los participantes de ambas semifinales.

Con la actuación de Pérez, Puerto Rico suma tres quintos lugares en Dakar 2026.

Previamente, Steven Moreno y Esmeralda Butler habían alcanzado esa misma posición en tenis de mesa y skateboarding, respectivamente.

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atletismoJuegos Panamericanos Junior
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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