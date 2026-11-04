Steven Moreno finaliza quinto en las Olimpiadas Juveniles de Dakar 2026
El tenismesista boricua cayó este miércoles en la fase de cuartos de final ante un rival japonés
4 de noviembre de 2026 - 5:56 PM
4 de noviembre de 2026 - 5:56 PM
El tenismesista puertorriqueño Steven Moreno finalizó este miércoles en la quinta posición del torneo individual de tenis de mesa de las Olimpiadas Juveniles Dakar 2026 luego de una derrota en la etapa de cuartos de final del evento, informó el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) en un comunicado.
Al momento, su quinto lugar es la mejor demostración de un representante de Puerto Rico en las cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos de la Juventud, detalló el Copur de acuerdo al historiador deportivo Carlos Uriarte.
Este jueves, la delegación de Puerto Rico tendrá en acción a la skater Esmeralda Butler, quien es coabanderada de la delegación junto a Moreno. Butler competirá en la modalidad Street. Las medallas se disputan este mismo jueves.
El resultado de Moreno supera las participaciones de Brian Afanador y Adriana Díaz, quienes finalizaron en la novena posición en Nankín 2014 y Buenos Aires 2018, respectivamente, documentó el Copur.
Moreno, quien es además el abanderado de la delegación de Puerto Rico en Dakar 2026, cayó por 11-8, 11-8, 11-9 y 11-7 ante el japonés Ryuusei Kawakami.
Su participación a nivel individual en Dakar 2026 comenzó por la fase de grupos con una derrota en cinco parciales ante Ting Chang, de Australia. Respondió con victorias sobre Lin Chin-ting, de Taipéi, y August Xiao, de Nueva Zelanda, para terminar primero del Grupo 7, con récord de 2-1.
En los octavos de final consiguió su tercer triunfo consecutivo al superar 4-2 al italiano Francesco Trevisan, campeón del Europe Top 10 Sub-15 de 2025 y medallista del Campeonato Europeo Juvenil de ese año.
¡Histórico resultado para el tenis de mesa boricua! 🇵🇷🏓— Comité Olímpico PUR (@ComiteOlimpico) November 4, 2026
🔥Nuestro abanderado Steven Moreno finalizó en la 5ta posición del torneo individual de Dakar 2026, logrando la mejor actuación histórica para Puerto Rico en el tenis de mesa de unos Juegos Olímpicos de la Juventud.
A sus… pic.twitter.com/tK2yHWtxgh
Además de su actuación individual, Moreno disputó el dobles mixtos junto a Valentina Dávila Santiago. El dobles cayó en ronda de octavos de final ante una dupla de Corea del Sur.
Morero llegó a Dakar 2026 luego de ganar tres medallas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, incluido un oro en dobles mixtos con Brianna Burgos.
Durante el fin de semana, la delegación de Puerto Rico tiene participaciones en atletismo y baloncesto 3x3.
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