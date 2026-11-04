Steven Moreno finaliza quinto en las Olimpiadas Juveniles de Dakar 2026

El tenismesista puertorriqueño Steven Moreno finalizó este miércoles en la quinta posición del torneo individual de tenis de mesa de las Olimpiadas Juveniles Dakar 2026 luego de una derrota en la etapa de cuartos de final del evento, informó el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) en un comunicado.

Al momento, su quinto lugar es la mejor demostración de un representante de Puerto Rico en las cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos de la Juventud, detalló el Copur de acuerdo al historiador deportivo Carlos Uriarte.

Este jueves, la delegación de Puerto Rico tendrá en acción a la skater Esmeralda Butler, quien es coabanderada de la delegación junto a Moreno. Butler competirá en la modalidad Street. Las medallas se disputan este mismo jueves.

5 de agosto de 2026. Santo Domingo, RD. MCD/DEPORTES. Competencia de Skateboarding de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026, llevada a cabo en el Malecón Deportivo. En la foto Esmeralda Butler ganó oro por Puerto Rico. FOTO POR: Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026, Skateboarding (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

El resultado de Moreno supera las participaciones de Brian Afanador y Adriana Díaz, quienes finalizaron en la novena posición en Nankín 2014 y Buenos Aires 2018, respectivamente, documentó el Copur.

PUBLICIDAD

Moreno, quien es además el abanderado de la delegación de Puerto Rico en Dakar 2026, cayó por 11-8, 11-8, 11-9 y 11-7 ante el japonés Ryuusei Kawakami.

Su participación a nivel individual en Dakar 2026 comenzó por la fase de grupos con una derrota en cinco parciales ante Ting Chang, de Australia. Respondió con victorias sobre Lin Chin-ting, de Taipéi, y August Xiao, de Nueva Zelanda, para terminar primero del Grupo 7, con récord de 2-1.

En los octavos de final consiguió su tercer triunfo consecutivo al superar 4-2 al italiano Francesco Trevisan, campeón del Europe Top 10 Sub-15 de 2025 y medallista del Campeonato Europeo Juvenil de ese año.

Además de su actuación individual, Moreno disputó el dobles mixtos junto a Valentina Dávila Santiago. El dobles cayó en ronda de octavos de final ante una dupla de Corea del Sur.

Morero llegó a Dakar 2026 luego de ganar tres medallas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, incluido un oro en dobles mixtos con Brianna Burgos.