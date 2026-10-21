Puerto Rico anuncia sus abanderados para los Juegos Olímpicos de la Juventud

El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) anunció el martes la selección de Esmeralda Butler, de skateboarding, y Steven Moreno Rivera, de tenis de mesa, como los abanderados de la delegación puertorriqueña que participará en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, que se celebrarán del 31 de octubre al 13 de noviembre en Senegal.

A través de un comunicado de prensa, el Copur indicó que Butler y Moreno Rivera encabezarán la representación de una nueva generación de atletas puertorriqueños que se prepara para competir en el primer evento deportivo olímpico celebrado en el continente africano.

La delegación estará integrada por 30 atletas en 11 deportes, quienes tendrán la oportunidad de representar a Puerto Rico en uno de los escenarios más importantes del deporte juvenil internacional.

“Portar la bandera de Puerto Rico es uno de los honores más grandes que puede recibir un atleta. Es representar no solamente a una delegación, sino también los sueños, sacrificios y aspiraciones de todo un país. Hoy reconocemos a dos jóvenes que han demostrado compromiso, disciplina y una enorme pasión por sus respectivos deportes”, expresó Sara Rosario Vélez, presidenta del Copur.

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Steven Moreno conquistó tres medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

“Nos llena de orgullo que sean ellos quienes tengan la responsabilidad de llevar nuestra monoestrellada en un escenario tan especial como Dakar 2026. Estamos seguros de que asumirán este honor con el corazón y con el orgullo de representar a Puerto Rico”.

La skater Butler llegará a Dakar 2026 luego de conquistar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde obtuvo una puntuación de 150.76 para subir a lo más alto del podio.

Por su parte, Moreno Rivera también cuenta con experiencia en escenarios internacionales. El joven atleta conquistó tres medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y tuvo el honor de ser abanderado de Puerto Rico en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.