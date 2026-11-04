Amanda Serrano y Skye Falzon se enfrentarán en un combate pactado a 12 asaltos de tres minutos, con los campeonatos de la OMB y la AMB en juego.

1 / 12 Amanda Serrano ya puede retirarse en paz: “Puerto Rico estará en buenas manos”

Amanda Serrano ya puede retirarse en paz: “Puerto Rico estará en buenas manos”. Amanda Serrano y Skye Falzon se enfrentarán en un combate pactado a 12 asaltos de tres minutos, con los campeonatos de la OMB y la AMB en juego.

1 / 12 | Amanda Serrano ya puede retirarse en paz: “Puerto Rico estará en buenas manos”. Amanda Serrano y Skye Falzon se enfrentarán en un combate pactado a 12 asaltos de tres minutos, con los campeonatos de la OMB y la AMB en juego. - Danny Mosaic / Most Valuable Promotions

Amanda Serrano bien pudo colgar los guantes antes de su última pelea, programada para el próximo 9 de enero de 2027 en el Coliseo José Miguel Agrelot.

Sin embargo, durante años, la principal figura del boxeo femenino puertorriqueño encontró una razón adicional para mantenerse activa: la ausencia de una sucesora inmediata que pudiera continuar su legado en la isla.

Serrano, de 38 años, ahora puede expresar con tranquilidad que existe una nueva generación de boxeadoras capaces de tomar el relevo una vez abandone el cuadrilátero en el “Choliseo”.

“En diciembre, Stephanie (Piñeiro) pelea por unos títulos. Estoy orgullosa por eso. Puerto Rico estará en buenas manos con las mujeres”, comentó el martes Serrano en un aparte con los medios tras la primera conferencia de prensa sobre su combate de despedida contra la australiana Skye Falzon.

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Piñeiro (10-1, 3 nocauts) chocará el 5 de diciembre contra la mexicana Litzy Vázquez por los cetros superligeros de la Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Hasta el pasado abril, fue monarca interina peso welter de la AMB.

“Una de las razones por la que no quería retirarme era porque solamente era la campeona (de Puerto Rico) junto a mi hermana (Cindy Serrano). Pero, ahora con Stephanie, ojalá gane para poder retirarme en paz sabiendo que la isla estará en buenas manos”.

El nuevo reto de Amanda Serrano: “Una boricua haciendo historia” Tras noquear a la alemana Cheyenne Hanson, la campeona ahora busca romper el récord de nocauts que comparte con la legendaria Christy Martin.

En la misma cartelera del 5 de diciembre también peleará la invicta Ashleyann Lozada (5-0, 1 nocaut), campeona Gold de la AMB en las 122 libras, ante la italiana Verónica Tosi, acercándose a una oportunidad de título mundial si sale victoriosa.

A ellas se suma Krystal Rosado, pupila de Serrano, quien continúa abriéndose paso en el boxeo profesional con marca de 10-1 y dos nocauts.

“Trabajamos muy duro para mantener el boxeo femenino puertorriqueño en el tope. Ahora, cuando me retire, entiendo que el boxeo estará bien. Es una bonita historia si Stephanie se convierte en campeona y yo me retiro el mes próximo. El futuro es brillante”, recalcó.

Serrano, campeona mundial del peso pluma y poseedora de los cinturones de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la AMB, reinó en siete divisiones durante una carrera de casi dos décadas.

La carolinense presenta récord de 50-4-1, con 32 nocauts, cifra con la que comparte una marca histórica de victorias por la vía rápida con la estadounidense Christy Martin.

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Además, protagonizó una trilogía frente a la irlandesa Katie Taylor que estableció marcas de taquilla en el boxeo femenino y le permitió recibir sus primeras bolsas millonarias.

Su trayectoria también la perfila como una futura candidata al Salón de la Fama Internacional del Boxeo.

Según Serrano, solo le restan dos objetivos por cumplir antes de cerrar su carrera: finalmente pelear en el Coliseo de Puerto Rico y superar la marca de nocauts de Martin.

El primero ya tiene fecha.

1 / 17 | Revive la histórica tercera pelea entre Amanda Serrano y Katie Taylor. Con un repleto Madison Square Garden y un apasionado público, la irlandesa Katie Taylor se llevó la tercera pelea de la trilogía ante la boricua Amanda Serrano por decisión mayoritaria. Xavier Araújo | GFR Media xavier.araujo@gfrmedia.com Araujo - Xavier Araújo 1 / 17 Revive la histórica tercera pelea entre Amanda Serrano y Katie Taylor Con un repleto Madison Square Garden y un apasionado público, la irlandesa Katie Taylor se llevó la tercera pelea de la trilogía ante la boricua Amanda Serrano por decisión mayoritaria. Xavier Araújo | GFR Media xavier.araujo@gfrmedia.com Araujo Xavier Araújo Compartir

“Las boxeadoras no quieren retirarse y sientes que tienes una pelea más, pero hice todo lo que hay que hacer en este deporte”, apuntó Serrano, quien admitió que no extrañará los exigentes entrenamientos ni las dietas que forman parte de su preparación.

“Ahora, es seguir ayudando a la nueva generación. Casi 18 años disfrutando las altas y bajas. Creo que es ya es tiempo de disfrutar mi vida, mi salud”, dijo.

Aunque permanecerá vinculada a Most Valuable Promotions (MVP) como socia en el desarrollo del boxeo femenino, Serrano todavía no tiene planes definidos para después del 9 de enero.

“Todavía me siento una chamaquita de las calles de Carolina y Brooklyn (ríe). No sé, disfrutar. ir a la playa, beber coquito. Estas navidades no podré comer mucho. Después de la pelea podré disfrutar a mi familia. Me faltan muchos cumpleaños y días festivos. Ahora es eso, disfrutar”, recalcó.

Serrano además dejó claro que su retiro es solamente del cuadrilátero, dejando la puerta abierta para una aparición en el octágono en las artes marciales mixtas (MMA por sus siglas en inglés), disciplina en la cual tiene tres apariciones (2-0-1).

“Le he dicho a toda la gente que esta es mi última pelea de boxeo. Uno nunca sabe. Creo que tengo una pelea de MMA en mí”.