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Albert Pujols surge como candidato para dirigir a los Astros de Houston

Brad Ausmus y el venezolano Luis Urueta también figuran entre los candidatos que serán entrevistados para el puesto

4 de noviembre de 2026 - 5:36 PM

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Albert Pujols cuenta con experiencia como dirigente de la selección de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol. (Rebecca Blackwell)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El dominicano Albert Pujols figura entre los candidatos para dirigir a los Astros de Houston, equipo que estuvo al mando del puertorriqueño Josué Espada durante las pasadas tres temporadas, según han informado varias fuentes.

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Houston busca un nuevo dirigente luego de decidir no renovar el contrato de Espada tras finalizar la temporada 2026.

La organización también contrató recientemente como gerente general a Randy Flores, quien procede de los Cardinals de San Luis, franquicia con la que Pujols desarrolló gran parte de su carrera y mantiene una estrecha relación.

Brad Ausmus y el venezolano Luis Urueta también figuran entre los candidatos al puesto. Ausmus jugó con los Astros y tuvo experiencia como dirigente de los Tigers de Detroit y los Angels de Los Ángeles. Por su parte, Urueta se desempeñó como coach de banco de los Rangers de Texas durante la temporada 2026.

Pujols, quien será elegible para el Salón de la Fama del Béisbol en 2028, nunca ha dirigido en las Grandes Ligas, aunque cuenta con experiencia al mando de equipos en la Liga Dominicana de Béisbol. También ha dirigido a la selección de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol.

El extoletero mantiene una estrecha relación con el puertorriqueño Yadier Molina, quien también ha sido mencionado como candidato para dirigir en las Mayores. Esa conexión abre la interrogante de si Molina podría formar parte de su cuerpo técnico en caso de que Pujols sea seleccionado para el puesto.

Actualmente, Houston cuenta con el boricua Víctor Rodríguez como coach de bateo, pero tiene varias vacantes en su cuerpo técnico, incluida la importante posición de coach de banco.

De cara a la temporada 2027, los Astros cuentan con una plantilla de amplia presencia latina, encabezada por veteranos como José Altuve, Carlos Correa y Yordan Álvarez, además de talentos más jóvenes como Isaac Paredes, Jeremy Peña y Yainer Díaz.

Houston conquistó la Serie Mundial en 2017 y 2022, y también disputó el Clásico de Otoño en 2019 y 2021.

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Astros de HoustonAlbert PujolsJosué EspadaCardinals de San Luis
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