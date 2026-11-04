Los Indios de Mayagüez dedicarán su temporada a Luis “Wicho” Figueroa

Los Indios de Mayagüez dedicarán su temporada 2026-2027 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) al exjugador Luis “Wicho” Figueroa, como reconocimiento a su trayectoria y aportaciones a la histórica franquicia del béisbol invernal puertorriqueño.

El anuncio se realizó este miércoles durante una conferencia de prensa celebrada en Mayagüez Mall, donde la organización también presentó su plantilla y cuerpo técnico de cara al inicio del torneo.

“Gracias a Dios por todas las bendiciones y a la gerencia por este honor. Todo lo que hice por este equipo fue de corazón, hoy les deseo mucho éxito y que sigan trayendo alegrías a Mayagüez”, expresó Figueroa tras conocer la dedicatoria.

El exjugador será reconocido oficialmente durante la inauguración local de los Indios, programada para el domingo, 8 de noviembre, en el estadio Isidoro “Cholo” García.

La novena mayagüezana comenzará una nueva etapa bajo la dirección del exreceptor de Grandes Ligas, Martín “Machete” Maldonado, quien asumirá las riendas del equipo luego de vestir su uniforme durante 10 temporadas.

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En su primera comparecencia ante la prensa como dirigente, Maldonado destacó el compromiso de sus jugadores y aseguró que la meta es conquistar el campeonato.

“Hemos creado un equipo que vaya en búsqueda del campeonato porque así lo exige nuestra fanaticada. Estoy orgulloso y agradecido porque el 90% de la plantilla se ha reportado temprano y mañana se cantará playball”, manifestó Maldonado en declaraciones escritas.