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MLB entra en su última semana: todo lo que está en juego rumbo a los playoffs

Cuatro puestos de wild card y dos títulos divisionales se disputan desde este lunes en el cierre de la temporada regular

21 de septiembre de 2026 - 1:55 PM

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Edwin "Sugar" Díaz forma parte de los Dodgers de Los Ángeles, uno de los equipos clasificados a la postemporada. (Mark J. Terrill)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

La semana final de la temporada regular de MLB comienza este lunes, pero cobra fuerza el martes, cuando entran al terreno varios de los equipos que disputan las últimas plazas disponibles para la postemporada.

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La temporada regular concluye el domingo.

De aquí a esa fecha estará en juego uno de los tres puestos de wild card de la Liga Americana, además de los tres boletos de comodín de la Liga Nacional.

También estarán en disputa los lideratos de las tres divisiones de la Liga Americana, incluida la del Este, donde los Rays de Tampa Bay tienen 6.0 juegos de ventaja sobre los Yankees de Nueva York e inician el martes una serie de tres partidos en el Bronx.

En términos de los jugadores boricuas, Kike Hernández y Edwin “Sugar” Díaz ya tienen asegurada su presencia en la postemporada con los Dodgers de Los Ángeles, que conquistaron la División Oeste de la Liga Nacional.

También figuran entre los puertorriqueños en la pelea Richie Palacios, con los Rays; los lanzadores Jovani Morán y Raymond Burgos, con los Red Sox de Boston; y el jardinero Heliot Ramos, con los Yankees.

Al día de hoy, los Dodgers, Rays, Guardians de Cleveland y Brewers de Milwaukee obtendrían un bye en la primera ronda de la postemporada, correspondiente a las series de wild card. Los Brewers ya aseguraron el liderato de la División Central de la Liga Nacional.

Dos de las luchas más cerradas de esta última semana se producen por los lideratos de las divisiones Central y Oeste de la Liga Americana. Esas batallas también tendrán un impacto directo en la disputa por el último boleto de wild card disponible en el joven circuito.

Batalla por las divisiones

Los Rangers de Texas y los Guardians comienzan la semana como líderes de las divisiones Oeste y Central de la Americana, respectivamente. Los Astros de Houston persiguen a Texas, mientras que los White Sox de Chicago hacen lo propio con Cleveland.

Cleveland, ganador de cinco juegos consecutivos, tiene una ventaja de 1.0 juego sobre los White Sox en la Central y defenderá esa posición en series ante los ya clasificados Red Sox y los eliminados Royals de Kansas City. Chicago, mientras, enfrentará a los Royals y a los Rockies de Colorado, ambos fuera de carrera.

Texas también tiene una ventaja de 1.0 juego sobre los Astros, dirigidos por el carolinense Josué Espada, y cuenta con un calendario favorable para intentar conservar la primera posición. Los Rangers cierran la temporada con series ante los eliminados Mets de Nueva York y los Twins de Minnesota.

Por su parte, los Astros disputarán una serie de dos juegos ante los Mariners de Seattle, que todavía están con vida, y otra de cuatro encuentros frente a los eliminados Athletics.

Entre Cleveland, Chicago, Houston, Texas y los Blue Jays de Toronto debe salir el dueño del último puesto de comodín disponible en la Liga Americana.

Los Astros, dirigidos por el boricua Josué Espada, cerrarán la temporada con dos juegos ante Seattle y cuatro frente a los ya eliminados Athletics.
Los Astros, dirigidos por el boricua Josué Espada, cerrarán la temporada con dos juegos ante Seattle y cuatro frente a los ya eliminados Athletics. (Kevin M. Cox)

En la Liga Nacional, los tres boletos de wild card pertenecen actualmente a los Cubs de Chicago, Padres de San Diego y Phillies de Filadelfia. El equipo más cercano en la lucha por arrebatarles una de esas plazas son los Diamondbacks de Arizona, donde milita el boricua Nolan Arenado.

El número mágico de los Cubs para asegurar su clasificación es uno, mientras que los de los Padres y Phillies son dos y tres, respectivamente.

Los Braves de Atlanta aseguraron el domingo su presencia en la postemporada como campeones del Este de la Liga Nacional.

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PlayoffsMLBAstros de HoustonYankees de Nueva YorkDodgers de Los ÁngelesKike HernándezEdwin DíazHeliot RamosBéisbol
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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