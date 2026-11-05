Trei Cruz y Alexis Díaz entre los agentes libres boricuas en el béisbol de las Menores
Un total de 13 jugadores puertorriqueños entran a la agencia libre
5 de noviembre de 2026 - 11:51 AM
5 de noviembre de 2026 - 11:51 AM
El ‘utility’ Trei Cruz figura entre los 13 peloteros boricuas que se convirtieron en agentes libres en el béisbol de las Ligas Menores.
Cruz, hijo del exjugador de Grandes Ligas José “Cheíto” Cruz y nieto del también exgrandesligas José “Cheo” Cruz, fue seleccionado por los Tigers de Detroit en la tercera ronda del sorteo de novatos de 2020, cuando recibió un bono de $900,000.
Cruz, quien puede desempeñarse como jardinero y jugador del cuadro, subió este año a las Mayores, pero solo apareció en dos juegos sin hits en cinco turnos. En seis años en las Menores bateó para .240 con porcentaje en base de .357 y OPS de .733.
Entre los otros puertorriqueños que ingresaron a la agencia libre figuran Johnathan Rodríguez (Athletics), José Espada (Baltimore) Vimael Machín (Colorado), Alexis Díaz (Texas), Brian Navarreto (Miami), Osvaldo Berríos (Boston), Tomás Nido (Boston) y Erik Rivera (Boston).
También aparecen Mario Zabala (San Diego), Luis Quiñones (Minnesota), Josh Palacios (Pittsburgh) y Ramón Rodríguez (Milwaukee).
Alexis Díaz, en su caso, estuvo toda la temporada en las Menores con la organización de los Rangers. El hermano de Edwin “Sugar” Díaz registró efectividad de 2.58 en 45.1 entradas en Triple A. Ponchó a 57 con 35 boletos gratis. Tuvo WHIP de 1.37.
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