Otro hito en la NBA: LeBron James alcanza los 16,000 tiros de campo

Detroit - Jaylen Brown anotó 30 puntos, su número máximo en lo que va de la temporada, y realizó un bloqueo clave en el último minuto, para que los 76ers de Filadelfia resistieran y derrotaran el miércoles 112-106 a los Pistons de Detroit.

Joel Embiid sumó 26 puntos y 15 rebotes, mientras que LeBron James aportó 13 unidades, 10 tableros y ocho asistencias por los Sixers, líderes de la Conferencia Este, que mejoraron a 8-1. Su única derrota fue en casa ante Detroit.

Filadelfia ganó pese a una mala noche de Tyrese Maxey, limitado a su cifra mínima de la temporada con 19 puntos tras encestar 5 de 16 tiros. Maxey había conseguido al menos 26 puntos en todos los demás partidos de esta campaña, y su promedio de 29 puntos era superado únicamente por Luka Doncic y Stephen Curry en la NBA.

Cade Cunningham registró 26 puntos, 11 asistencias y siete rebotes, en tanto que Duncan Robinson anotó 27 por los Pistons, que lideran la División Central con marca de 6-2.

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A principios del segundo cuarto, James anotó con un tiro en movimiento con la mano izquierda, convirtiéndose —como máximo anotador en la historia de la NBA— en el primer jugador en alcanzar los 16,000 tiros de campo convertidos.

Kareem Abdul-Jabbar, el segundo máximo anotador en la historia de la liga, sumó 15,837 tiros de campo a lo largo de su trayectoria, que le valió su ingreso al Salón de la Fama.