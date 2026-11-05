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Puerto Rico inicia en Vega Baja su ruta hacia Los Ángeles 2028 en voleibol de playa

El Preolímpico de Norceca se efectuará este fin de semana en el Areia Sport Complex, con dos boletos olímpicos en juego

5 de noviembre de 2026 - 11:10 PM

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La pareja boricua integrada por Allanis Navas (en la foto) y Keishlyann Sánchez tendrá este fin de semana, en Vega Baja, la primera de cuatro oportunidades para clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. (Cortesía/Norceca)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El voleibol playero puertorriqueño tendrá este fin de de semana en Vega Baja, su primera oportunidad de clasificar a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, cuando se celebre el Torneo Preolímpico de la Confederación Norceca.

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El evento se efectuará desde este viernes hasta el domingo en el Areia Sport Complex, que cuenta con ocho canchas y alumbrado.

Puerto Rico solo ha tenido una representación olímpica en esta disciplina, con la histórica pareja de Ramón “Monchito” Hernández y Raúl Papaleo en Atenas 2004.

Ahora, las duplas de Allanis Navas y Keishlyann Sánchez, en la rama femenina, y Diego Rosich y William Rivera, en la masculina, intentarán conseguir los boletos olímpicos ante algunas de las principales potencias de la región.

Ambas parejas boricuas llegan al torneo luego de subir al podio en la parada más reciente del circuito Norceca.

Para clasificar a Los Ángeles 2028, deberán conquistar el primer lugar de sus respectivas ramas en un torneo que contará con la participación de Estados Unidos, Canadá y México, entre otros países.

El entrenador nacional Ángel “Cholo” Peña, quien también formó parte de la delegación olímpica de Atenas 2004, dijo que este Preolímpico es una de las cuatro vías para clasificar a Los Ángeles 2028 y, a su juicio, es la más accesible al momento.

El Preolímpico es la vía de mayor posibilidad porque estamos en casa”, dijo Peña a El Nuevo Día.

El Campeonato Mundial de 2027, el ranking mundial de junio de 2028 y tres torneos internacionales clasificatorios previstos para ese mismo año constituyen las otras vías para obtener uno de los 24 boletos disponibles por rama para Los Ángeles 2028, explicó Peña.

La otra vía de mayor probabilidad es el ranking”, agregó el entrenador.

De los 24 boletos, Peña dijo que hay 15 cupos olímpicos mediante el ranking. mientras que el Campeonato Mundial y cada uno de los tres torneos internacionales otorgarán un boleto por rama.

Estados Unidos y Canadá, los principales obstáculos

Aunque considera que el Preolímpico ofrece una oportunidad favorable por celebrarse en suelo puertorriqueño, Peña advirtió que las parejas de Estados Unidos y Canadá llegan como las principales rivales.

En la rama femenina, ambos países muestran una marcada superioridad sobre el resto de los equipos, mientras que en la masculina la diferencia es menos.

“Canadá está aquí con Melissa Humana-Paredes y Brandie Wilkerson. Fueron plata en París 2024 y son séptimas en el mundo actualmente. Estados Unidos está aquí con su segunda pareja y sexta clasificada del mundo, Kelly Cheng-Megan Kraft. Esos dos equipos se separan en teoría del segundo grupo que son Puerto Rico, México y Santo Domingo, que se separa de un tercer grupo”, explicó.

Estados Unidos, como país anfitrión de los próximos Juegos Olímpicos, tiene derecho a una plaza por sede y puede conseguir una segunda mediante los mecanismos de clasificación. Cada nación podrá contar con un máximo de dos parejas por rama.

La dupla de Navas-Sánchez llega al torneo con poco tiempo de juego juntas, luego de que Sánchez asumiera el puesto de María González tras la lesión de esta última.

En la rama masculina, Peña entiende que la diferencia entre las principales potencias y el resto de los participantes es menos marcada.

En varones, la separación de Estados Unidos y Canadá del resto del grupo es más leve. Ambos son del mismo nivel. Juegan con los Top 10 del mundo y ganan más de lo que pierden, pero lo hacen en juegos en nivel alto. Ahí les siguen México, Puerto Rico, Costa Rica y República Dominicana”, añadió.

Estados Unidos cuenta con Taylor Crabb-Chase Budinger. Canadá lo hace con Samuel Schachter-Jonathan Pickett.

En varones, Estados Unidos y Canadá no tienen parejas ocupando puestos entre los mejores 18 del mundo. Schachter-Pickett figuran 19, seguidos por Crabb-Budinger (20).

Norceca, organismo encargado de la organización técnica, definirá el formato de competencia una vez se confirme la llegada de las delegaciones participantes.

Se anticipa una primera fase de grupos, seguida por rondas de eliminación directa hasta llegar a las finales de ambas ramas.

Mientras tanto, trascendió que las delegaciones de Cuba y Nicaragua no habrían conseguido los visados necesarios para viajar a Puerto Rico y participar en el Preolímpico. Sin embargo, Norceca todavía no ha confirmado esa información.

Las instalaciones ya fueron inspeccionadas por el vicepresidente de Norceca, el cubano Ariel Sainz Rodríguez, quien también estará presente durante la celebración del torneo.

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Voleibol de playaVega BajaPreolímpicoLos Ángeles 2028
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Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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