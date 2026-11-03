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El Thunder retirará el número 0 de Russell Westbrook en febrero

El recién retirado jugador jugó 11 de sus 18 temporadas en la NBA con Oklahoma City, donde es líder del equipo en puntos, rebotes y asistencias

3 de noviembre de 2026 - 10:59 PM

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Tras encestar un triple, Russell Westbrook, del Thunder de Oklahoma City, hace un gesto a su compañero Kevin Durant, en el juego de anoche. (AP)
Russell Westbrook jugó 11 temporadas con el Thunder.
Por Tim Willer

El Thunder de Oklahoma City anunció que rendirá homenaje al exMVP Russell Westbrook al retirar su número 0 durante el encuentro ante los Knicks de Nueva York el 7 de febrero.

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Westbrook, de 37 años, jugó 11 de sus 18 temporadas en la NBA con Oklahoma City y se retiró como líder del equipo en partidos disputados (821), puntos (18,859), rebotes (5,760), asistencias (6,897), robos (1,442), tiros de campo anotados (6,626) y minutos (28,329).

Durante ese periodo ayudó a llevar al Thunder al tercer mejor récord de la NBA (.607; 538-348) y alcanzó las Finales de la NBA en 2012, disputó los playoffs nueve veces y cuatro finales de la Conferencia Oeste.

Fue nombrado MVP de la temporada 2016-17 después de promediar 31.6 puntos —la mejor marca de la liga—, 10.7 rebotes, 10.4 asistencias y 1.63 robos en 34.6 minutos por partido, para convertirse en el segundo jugador en la historia de la NBA en promediar un triple-doble durante una temporada completa. Sus 42 triple-dobles de esa campaña son un récord de la NBA y sus 209 triple-dobles de por vida son la mayor cantidad en la historia de la liga.

“Muchos jugadores generan impacto, pero solo los grandes jugadores dejan un legado”, indicó el gerente general del Thunder, Sam Presti, en un comunicado.

“El legado de Russell Westbrook se construyó tanto en la cancha como en la comunidad. Su mentalidad fue incansable, su compromiso profundo. Por todas esas razones, los habitantes de Oklahoma lo consideran uno de los suyos y su número será izado a lo alto, en Oklahoma City para siempre”.

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Thunder de Oklahoma CityNBARussell Westbrook
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