Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Avisos
Edictos
Esquelas
Especiales
5 de noviembre de 2026
86°Lluvias aisladas
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Wembanyama hace de todo además de 52 puntos con 24 rebotes

En una sola secuencia de 13 segundos, propinó tres de sus ocho bloqueos en el partido en que los Spurs se impusieron 112-111 a los Mavericks de Dallas

5 de noviembre de 2026 - 10:50 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Victor Wembanyama, de los Spurs de San Antonio, ataca la canasta entre Daniel Gafford (21) y Caleb Martin, de los Mavericks de Dallas. (Darren Abate)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

San Antonio - Victor Wembanyama logró máximos de su carrera con 52 puntos y 24 rebotes, además de ocho tapones, para impulsar a los Spurs de San Antonio a superar 112-111 a los Mavericks de Dallas la noche del miércoles.

RELACIONADAS

Wembanyama tuvo 29 puntos, 15 rebotes y cinco bloqueos en la primera mitad para convertirse en el primer jugador desde que comenzó el registro jugada por jugada de la NBA en 1996-1997, en conseguir al menos 25 puntos, 10 rebotes y cinco tapones en una mitad.

Kyrie Irving, quien anotó 29 tantos, falló un tiro en suspensión de media vuelta desde 15 pies, bien defendido, con tres segundos por jugar, mientras Dallas estuvo cerca de arruinar el partido histórico de Wembanyama.

Dylan Harper anotó 21 puntos y Stephon Castle aportó 17 y 10 rebotes en la sexta victoria consecutiva de San Antonio.

Naji Marshall encestó 22, P.J. Washington tuvo 21 y Cooper Flagg añadió 19 por Dallas.

Wembanyama consiguió dos canastas tras rebotes ofensivos en los últimos 2:39, pero anotó solo de 4-1 en tiros libres en los últimos 2:10.

San Antonio tuvo un diferencial de +23 cuando Wembanyama estuvo en la cancha y de -22 cuando fue sustituido.

Wembanyama tuvo un arranque arrollador, al anotar 10 de los primeros 12 puntos de San Antonio con un par de clavadas y seis tiros libres. Cerró el primer cuarto con 15 puntos, nueve rebotes, dos tapones, dos robos y una asistencia.

Los Mavericks aprovecharon cuando Wembanyama salió de la cancha tres minutos después de iniciado el segundo cuarto, con una racha de 12-1 para recortar la ventaja de los Spurs a 49-48.

Wembanyama regresó 4:30 minutos después.

El francés registró tres tapones en 13 segundos en la misma posesión, enviando fuera de límites los tiros de Flagg y Washington antes de que su tercero fuera capturado por De’Aaron Fox con 3:38 por jugar en la primera mitad.

NBA

Juego histórico de Wembanyama

Spurs vs. Mavericks
Estadísticas totales

Máximos de su carrera con 52 puntos, 24 rebotes y 8 tapones en la victoria de San Antonio 112-111 sobre Dallas.

Hito histórico en mitad

Cerró la primera mitad con 29 puntos, 15 rebotes y 5 bloqueos (primer jugador desde 1996-1997 en lograr 25+ PTS, 10+ REB y 5+ BLK en una mitad).

Arranque arrollador

Anotó 10 de los primeros 12 puntos de San Antonio (con par de clavadas y seis tiros libres). Cerró el 1C con 15 PTS, 9 REB, 2 BLK, 2 STL y 1 AST.

Secuencia de los 3 tapones

En una sola posesión de 13 segundos (a 3:38 del final de la primera mitad), propinó tres bloqueos consecutivos, desviando los tiros de Flagg y Washington.

Impacto desde la banca

Dallas aprovechó su descanso en el 2C con racha de 12-1. Registró un diferencial de equipo de +23 en cancha y -22 descansando.

Cierre de partido

Logró dos canastas tras rebotes ofensivos en los últimos 2:39, aunque sufrió desde la línea encestando 1 de 4 en tiros libres en los 2:10 finales.

Fuente: The Associated Press
Tags
Victor WembanyamaSpurs de San AntonioNBAMavericks de Dallas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 5 de noviembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: