Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo anunció este jueves su retirada definitiva de la selección portuguesa de fútbol con una publicación en redes sociales en la que afirmó que “llegó el día de devolver la camiseta siete de la selección”.

El madeirense realizó este anuncio tras haber sido sancionado por el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros, el mínimo previsto en el reglamento, por haber abandonado la concentración de Portugal el 30 de septiembre.

Previamente, el delantero adelantó que “a su debido tiempo” contará “al pueblo portugués la verdad sobre las razones” de su salida.

“Tras la conferencia de prensa del seleccionador nacional, y después de una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campamento de entrenamiento de la selección nacional”, escribió Cristiano en Instagram, donde añadió que siempre se ha “dedicado” al equipo.

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“Ahora es el momento de desearle buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros, sin excepción”, agregó.

Pero los rumores sobre su retiro, en general, han sonado fuerte desde hace algún tiempo. En agosto, el futbolista afirmó que esta temporada de la Saudi Pro League probablemente será la última de su carrera profesional.

1 / 10 | En imágenes: el adiós de Cristiano Ronaldo en el Mundial, el final de una era. Cristiano Ronaldo estalla en llanto en lo que fue su último Mundial. - Gareth Patterson 1 / 10 En imágenes: el adiós de Cristiano Ronaldo en el Mundial, el final de una era Cristiano Ronaldo estalla en llanto en lo que fue su último Mundial. Gareth Patterson Compartir

El contrato del astro de 41 años con el club de Riad Al-Nassr, firmado en diciembre de 2022, vence el próximo junio, y le dijo a la revista Vogue que es poco probable que haya otro.

“Este es probablemente mi último año de fútbol, y quiero dejar un legado espectacular”, comentó Ronaldo.

El delantero portugués, que ha marcado 976 goles en su carrera, se casó con Georgina Rodríguez, su pareja desde hace muchos años, a principios de este mes.