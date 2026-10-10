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Portugal suspende a Cristiano Ronaldo e inicia un proceso disciplinario tras abandonar al equipo

El jugador de 41 años dejó la concentración de la selección durante la ventana internacional

10 de octubre de 2026 - 3:01 PM

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Cristiano Ronaldo tuvo una disputa con el nuevo entrenador, Jorge Jesus, por la falta de minutos de juego en la Liga de Naciones. (Julio Cortez)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Portugal - La federación portuguesa de fútbol suspendió a Cristiano Ronaldo e inició un proceso disciplinario contra el jugador por abandonar al equipo.

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La federación indicó en un comunicado el sábado que el caso fue remitido a su comité de investigación disciplinaria y que mantendrán sus conclusiones confidenciales hasta que se determinen.

El jugador de 41 años dejó la concentración de la selección de Portugal durante la ventana internacional tras una disputa con el nuevo entrenador, Jorge Jesus, por la falta de minutos de juego en la Liga de Naciones .

Portugal ganó los tres encuentros en los que Cristiano fue suplente sin ingresar o estuvo ausente, y su reemplazo, Gonçalo Ramos, aprovechó la oportunidad anotando tres goles.

Cristiano participó únicamente en el partido inaugural de Portugal en la Liga de Naciones, en el que fue reemplazado por Ramos en una victoria 1-0 sobre Gales.

Dejó el plantel después de ver el segundo partido desde el banquillo de suplentes —una victoria 2-1 en Noruega— y Portugal no mostró efectos negativos por su salida con triunfos sobre Dinamarca y Noruega para asegurar un lugar en los cuartos de final.

Cristiano Ronaldo cerró el parón internacional con una larga publicación dirigida a sus 679 millones de seguidores en Instagram, en la que pidió al seleccionador Jorge Jesus que reconociera su error al pedirle que calentara en la banda en Oslo y luego no hacerlo entrar al campo. El técnico de Portugal no reconoció ningún error.

Añadió que esperaba una suspensión conforme al reglamento de la federación, pero prometió a sus aficionados que “tendremos uno o más partidos de despedida”.

El portugués podría enfrentar un castigo severo por abandonar la concentración. El reglamento disciplinario de la federación dice que cualquier jugador que “abandone o no se presente” sin justificación a un entrenamiento, partido o actividad de las selecciones nacionales “será sancionado con una suspensión de uno a seis meses”, además de una multa.

Cristiano sí le dijo a la federación que se iba, pero no estaba claro si la decisión sería considerada justificada de acuerdo con el reglamento.

“Ya me he disculpado, pero sé que las acciones deben tener consecuencias”, escribió en su comunicado. “Cualquiera en el fútbol como yo sabe que, independientemente del estatus de cada persona, las reglas son las mismas para todos”.

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Cristiano RonaldoPortugal
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