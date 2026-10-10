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Manny Camper firmará un acuerdo multianual con los Criollos de Caguas en el BSN

El cotizado agente libre, que brilló con los Santeros de Aguada en la pasada final, recibió ofertas de 10 equipos

10 de octubre de 2026 - 10:28 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Manny Camper (con el balón) reforzará el talento nativo de los Criollos de Caguas. (BSN)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Criollos de Caguas están próximos a concretar una de las contrataciones más importantes de la agencia libre del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

El escolta/alero Manny Camper, considerado el principal nombre disponible en el mercado de agentes libres, firmará un acuerdo multianual con los Criollos, confirmó su agente, Al Maldonado, a El Nuevo Día.

Maldonado reveló que Camper despertó un enorme interés alrededor de la liga y recibió ofertas de 10 equipos, antes de encaminarse a un acuerdo con la franquicia cagüeña.

Con su llegada, los Criollos fortalecerán su talento nativo con un jugador versátil.

Camper viene de una destacada actuación con los Santeros de Aguada, especialmente durante la serie final del pasado torneo, en la que demostró su capacidad para aportar en ambos lados de la cancha.

Su desempeño lo convirtió en una de las figuras más atractivas de la agencia libre y despertó el interés de prácticamente toda la liga.

Los Criollos vienen de eliminarse en la final de la Conferencia A ante los eventuales campeones de la liga, los Vaqueros de Bayamón.

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BSNCriollos de CaguasSanteros de Aguada
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