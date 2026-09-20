Pete Crow-Armstrong conecta su jonrón 45 y los Cubs se acercan a la postemporada

Cincinnati - Pete Crow-Armstrong conectó su jonrón 45, y los Cubs de Chicago están más cerca de asegurar un boleto a la postemporada al vencer el domingo por 9-1 a los Reds de Cincinnati.

Los Cubs comenzaron el día empatados con los Padres y con un juego de ventaja sobre los Phillies por el primer puesto de comodín de la Liga Nacional, lo que les daría la ventaja de local en la ronda de comodines. Chicago tiene los desempates a su favor sobre los Diamondbacks, los Padres y los Phillies.

El tercera base de los Cubs, Alex Bregman, salió del juego del domingo en la cuarta entrada después de recibir un pelotazo en el rostro con una bola de foul bateada por Michael Busch mientras estaba cerca del círculo de espera.

El zurdo de Chicago, David Peterson (9-8), permitió una carrera con tres hits en siete entradas, con una base por bolas y siete ponches.

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Los Cubs llenaron las bases con un out en la tercera. Ian Happ conectó un sencillo productor y Nico Hoerner recibió base por bolas para impulsar otra y ampliar la ventaja de Chicago a 3-0. El sencillo de dos carreras del venezolano Pedro Ramírez puso el marcador 5-0.