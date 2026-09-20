Las Gigantes remontan ante las Leonas en una noche especial para Rodsan Rodríguez

Las Gigantes de Carolina convirtieron su noche inaugural del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) en una celebración por partida doble.

Primero, retiraron el número 44 de la exjugadora Rodsan Rodríguez. Luego, tuvieron que remontar una desventaja de 16 puntos para derrotar el sábado 66-60 a las Leonas de Ponce en el coliseo Guillermo Angulo, de Carolina.

Joyner Holmes fue clave en el desenlace al anotar los puntos que colocaron a Carolina en control cuando restaban 3:02 y luego consiguió un tapón con 1:11 en el reloj para detener una amenaza de las Leonas.

Ponce dominó por completo el primer parcial y tomó ventaja de 25-9 gracias a un arranque de 10-2. Talia Von Oelhoffen encabezó el ataque de las visitantes en esos primeros minutos con cinco puntos durante el rally inicial.

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La reacción de las Gigantes llegó en el segundo periodo.

Carolina abrió el cuarto con un tiro brincado de Holmes y luego hilvanó una corrida de 17-0 que le permitió tomar la delantera 26-25 con 4:19 por jugar. Grace Berger aportó cinco puntos durante el avance y Holmes completó la remontada con un triple.

Las Leonas finalmente volvieron a anotar con 3:22 por jugar, cuando Ariel Colón convirtió dos tiros libres. El encuentro continuó parejo hasta que Brittany Brewer encestó con 0.6 segundos para igualar el marcador 32-32 al concluir la primera mitad.

El intercambio de canastos continuó después del descanso. Ponce recuperó momentáneamente el control, 38-37, pero Carolina volvió a responder. Charity Harris empató el juego a 40 con un triple y, después de que ambos equipos igualaran a 42, Tayra Meléndez puso a las Gigantes al frente 44-42.

Carolina terminó el tercer parcial con ventaja de 53-52 y mantuvo el control durante el último periodo.

Ponce tuvo una última reacción cuando Colón consiguió una corrida personal de 5-0 que acercó a las Leonas a 60-57 y provocó un tiempo pedido por el dirigente de Carolina, Jorge Rincón.

Sin embargo, las Gigantes respondieron. Alexis Whitfield anotó dos puntos y Von Oelhoffen contestó con un triple para acercar nuevamente a Ponce, 62-60, con 4:40 por jugar.

Ahí apareció Holmes para cerrar el partido en ambos lados de la cancha y ayudar a Carolina a preservar la victoria.

Von Oelhoffen terminó con 16 puntos por Ponce, seguida por Colón con 15 y Brewer con 12 puntos y nueve rebotes. Por Carolina, Holmes lideró el ataque, mientras que Berger aportó 13 puntos y nueve asistencias. Whitfield terminó con 12 puntos y 13 rebotes.

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Con el triunfo, las Gigantes mejoraron a 1-1. Las Leonas tienen ahora marca de 1-2.

Rodsan Rodríguez (Suministrada)

Una noche para recordar a Rodsan Rodríguez

Antes del partido, Carolina rindió homenaje a Rodríguez al retirar oficialmente su número 44.

La ceremonia reunió a la familia de la exjugadora en la cancha mientras su camiseta era elevada hasta lo más alto del coliseo Guillermo Angulo.

Rodríguez, campeona del Baloncesto Superior Nacional Femenino, pidió a su madre que la acompañara durante el homenaje, un momento que también dedicó a la memoria de su padre.

Entre lágrimas, la exjugadora agradeció a quienes fueron parte de su trayectoria y disfrutó junto a su familia de un reconocimiento que quedará como parte de la historia de las Gigantes.