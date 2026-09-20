Los Red Sox vuelven a los playoffs tras darle la vuelta a una temporada que parecía perdida

St. Petersburg, Florida - Mientras los Red Sox de Boston celebraban su improbable clasificación a la postemporada en el Tropicana Field, con champán y cerveza por todas partes, la música que sonaba en el clubhouse parecía apropiada.

“Stayin’ Alive”.

“Creo que eso lo dice prácticamente todo”, expresó el jardinero izquierdo Roman Anthony el domingo. “Básicamente, seguimos con vida cuando nadie más pensaba que podíamos hacerlo. Y ahora estamos aquí”.

Los Red Sox tenían marca de 32-46 y estaban a 15.5 juegos de distancia en la lucha por el Este de la Liga Americana el 24 de junio. Desde entonces, tienen récord de 52-25 y estarán en los playoffs.

Boston perdió 5-1 ante los Rays de Tampa Bay en el último partido de la serie, por lo que no pudo asegurar su clasificación por cuenta propia. Sin embargo, cerca de una hora después de concluido el encuentro, los Astros de Houston perdieron 4-2 ante los Braves de Atlanta, resultado que permitió a los Red Sox asegurar uno de los puestos de comodín.

PUBLICIDAD

Poco después de que terminara el partido entre Houston y Atlanta, jugadores, coaches y miembros del personal de los Red Sox se reunieron cerca del montículo del Tropicana Field para tomarse una fotografía del equipo.

“Realmente no me importa cómo entramos, siempre y cuando hayamos entrado”, dijo el campocorto Trevor Story.

El dirigente interino Chad Tracy estuvo al frente durante gran parte de la remontada. Desde que fue nombrado el 26 de abril tras el despido de Alex Cora, los Red Sox tienen marca de 74-55.

“Hay que reconocer que no estábamos en una buena posición”, dijo Tracy. “No estábamos jugando bien. Pero esto demuestra que, si perseveras, pueden suceder cosas buenas. No podría estar más orgulloso de este grupo”.

El primera base Willson Contreras dijo que mantuvo la fe incluso cuando la situación comenzó a empeorar, y que la recompensa fue especial.