“No voy a dirigir”: Alex Cora confirma que no regresará como mánager a las Grandes Ligas en 2027

Lo que múltiples fuentes habían adelantado fue confirmado este jueves por el propio dirigente puertorriqueño Alex Cora: no regresará a dirigir en las Grandes Ligas durante la temporada 2027.

“No voy a dirigir. No voy a dirigir en el 2027”, reiteró Cora, luego de participar en una conferencia de prensa en Carolina, donde fue presentado como portavoz de la Fundación para el Futuro de la Salud.

Cora fue despedido por los Red Sox de Boston en abril pasado, cuando el equipo atravesaba por un lento inicio de temporada. Tenía marca de 10-17. A Cora le quedaba un año de contrato con los Red Sox.

Su nombre sonó para dirigir durante la misma temporada 2026 luego de su despido. Pero Cora rechazó el ofrecimiento de los Phillies de Filadelfia, según diversos informes de prensa.

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Los Phillies habrían llamado otra vez a Cora a la conclusión de la campaña.

El exjugador de las Mayores confirmó que fueron los Phillies quienes le hicieron un acercamiento.

“No voy a dirigir. Pero, para aclarar: a mí no me llamaron para ofrecerme el trabajo. Me llamaron para saber en dónde yo estaba parado para el año que viene”, explicó.

“Y hablé con Dave (Dombrowski) y le dije: ‘No voy a dirigir’”, agregó señalando al presidente de operaciones de los Phillies, quien originalmente lo contrató para dirigir a los Red Sox en 2018.

Campeón con los Red Sox en 2018 como dirigente en propiedad y campeón con los Astros de Houston en 2017 como coach de banco para Dusty Baker, Cora es un nombre que suena en el mercado de dirigentes de MLB.

Cora tiene récord de 620-541 en ocho temporadas con los Red Sox. También condujo a los Red Sox a otras dos apariciones en postemporada.

Cora se está disfruando sus 'vacaciones del béisbol' como lo demostró este jueves, en la conferencia de prensa en que se unió a un nuevo equipo, el de la Fundación para el Futuro de la Salud. (Ramon "Tonito" Zayas)

Disfruta su tiempo fuera del terreno

Cora aclaró que su decisión de permanecer alejado del puesto de dirigente durante 2027 no responde a una pérdida de entusiasmo por el béisbol.

No obstante, confesó que fue durante la pasada serie de comodines entre los Red Sox y los Yankees de Nueva York cuando observó por primera vez un partido completo desde su despido en abril.

“No es que no sienta ganas por dirigir”, aclaró.

“Sinceramente, me estoy disfrutando lo que estoy haciendo. Me estoy disfrutado el tiempo con la familia. Me siento cómodo, bien, con energía”, dijo Cora, quien también tiene planes de contraer matrimonio con su pareja.

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A su vez, el cagüeño no cerró las puertas a regresar al primer escalón del dugout de una novena en el futuro.

“¿Que si lo volvería a hacer? Vamos a ver qué sucede. Pero ahora mismo no me hace falta. Me siento biem cómodo con la decisión”, dijo.

Cora tiene garantizado el sueldo de 2027 con los Red Sox. Su extensión firmada con los Red Sox en 2024 incluye un salario de $7.2 millones para la próxima campaña.

“Eso (garantía salarial), además de en el aspecto personal, por el lado profesional-salarial, te da un alivio”, reconoció.

Preocupado con el béisbol boricua

Durante su tiempo fuera de las Grandes Ligas, Cora ha aprovechado para observar, analizar y aprender sobre distintos aspectos del desarrollo del béisbol, particularmente en Puerto Rico.

Parte de ese aprendizaje surge de acompañar a sus hijos gemelos, quienes practican tanto béisbol como fútbol.

“Estoy aprendiendo mucho del desarrollo del béisbol en Puerto Rico. Estoy mirando y observando cómo la gente hace las cosas y viendo cómo estamos como industria. El béisbol y el fútbol son dos cosas bien diferentes. Hay uno que desarrolla y hay otro que busca ganar, ganar y ganar, que es el que me gusta a mí, lamentablemente”, dijo.

“No estoy criticando. Tenemos que hacer ajustes. La gente corre sus programas de pequeñas ligas a su manera. Pero hay que hacer las cosas un poco diferente. Aquí se juega todas las semanas, todo el año. Eso te desconecta de la realidad entre enviar peloteros a División I (colegial) o que firmen profesionales. No es falta de peloteros. Hay algo en lo que estamos fallando. Y esta experiencia de Alex, el dirigente, el gerente, está buscando qué es lo que está sucediendo”, agregó.

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Sus expresiones surgen en momentos en que el béisbol puertorriqueño enfrenta el desafío de aumentar la cantidad de jugadores que logran establecerse en las Mayores.

Pendiente a las negociaciones de MLB

Otro asunto que mantiene la atención de Cora es el curso de las negociaciones laborales entre los propietarios de equipos y la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas, que podrían dar paso en un paro laboral de cara a la temporada 2027.

Las partes intercambiaron esta semana sus primeras propuestas, mientras se acerca el vencimiento del convenio colectivo.

Pese a la incertidumbre, Cora se mostró optimista sobre la posibilidad de alcanzar eventualmente un acuerdo.

“Ahora vamos a estar bien pendientes con lo que va a pasar con el paro laboral, ver en dónde caen las fichas, porque se va a jugar pelota. En algún momento se va a jugar”, pronosticó.

“Cuando lleguen a un acuerdo, hay que ver las reglas del juego para el pelotero y las franquicias. A nosotros (dirigentes) nos afecta en el sentido de que, mientras hay paro, no te puedes comunicar con nadie. La comunicación y la incertidumbre afecta. Y eso complica al dirigente nuevo, al que entra nuevo a una organización”, dijo.