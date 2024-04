De fiesta Santurce: Debora Seilhamer medita regresar una temporada más, al tiempo que Marcos Martínez celebra la consagración de un proyecto que empezó hace ocho años

“Yo creo que el próximo paso en mi carrera es el back to back, dijo Seilhamer con una sonrisa al tiempo que sostenía el trofeo de MVP .

“Estoy agradecida por Marcos Martínez (apoderado) y todo el equipo. Un grupo sumamente profesional. No había estrellas. Las jugadoras sabían exactamente su rol y lo ejecutaron. Sabíamos lo que teníamos que hacer para salir con la victoria”, agregó.

Seilhamer, que no ganaba el campeonato desde que lo hizo en 2011-12 con las extintas Lancheras de Cataño, registró 35 defensas en el triunfo del lunes en cuatro parciales para que sus Cangrejeras -conjunto del cual es capitana- no tan solo barrieran la final, sino que también terminaran invictas en todos los playoffs y con 18 victorias consecutivas.

“No podemos confirmar, pero está en mi mente. La verdad es que no me salen las palabras. Estoy sumamente contenta y orgullosa. Este premio de Más Valiosa es especial porque en este equipo hubo en la final como cinco o seis MVP’s diferentes”, abundó Seilhamer.

“Quizás me lo dieron a mi por la consistencia defensiva, pero aquí fueron muchas jugadoras clave”, destacó.

“Yo le decía a mis compañeros apoderados (antes del torneo) que porque hubiese dos ligas adicionales en Estados Unidos, no había razón para nosotros tener que ajustar nuestro calendario a ellas”, indicó a este medio el tenedor de la franquicia crustácea, Martínez.

Este 2024, estrellas del voleibol local como Aury Cruz, Shara Venegas, Natalia Valentín, Raymariely Santos y Wilmarie Rivera, entre otras como las otrora integrantes de las Pinkin, las estadounidenses Ronika Stone y Tori Dilfer, así como el piloto puertorriqueño Ángel Pérez, dieron el salto a la novel Pro Volleyball Federation , que inició a la par con la LVSF.

“Las sensaciones que siento ahora mismo son difíciles de describir. Fue un trayecto largo. Nunca me quité a pesar de distintas situaciones adversas. Soy el tipo de persona que emprende en la vida y busca ser el mejor. Me faltaba esto. Este año montamos el mejor equipo que jamás hayamos hecho y no solo de jugadores, sino de todo el staff”, matizó.