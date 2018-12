Toronto — Malcom Brogdon encestó los triples del empate y de la posterior ventaja en los últimos 67 segundos de partido para que los Bucks de Milwaukee vencieran el domingo 104-99 a los Raptors de Toronto.

Brogdon anotó 18 puntos, Giannis Antetokounmpo tuvo 19 e igualó su mayor cantidad de rebotes de la temporada con 19, y Brook López añadió 19 unidades para los Bucks, el primer equipo que derrota dos veces a Toronto esta campaña.

