Memphis— El novato Jaren Jackson Jr. tuvo su mayor puntuación de la temporada con 27 unidades, Marc Gasol añadió 19 puntos y 15 tableros _para convertirse en el líder reboteador de todos los tiempos de Memphis_ y los Grizzlies superaron el viernes 112-104 a los Kings de Sacramento.

Mike Conley agregó 19 unidades y seis asistencias, mientras Garrett Temple finalizó con 14 puntos, para que Memphis ganara su segundo encuentro seguido. Gasol tiene 5.613 rebotes en su carrera y superó el récord de la franquicia de 5.612 de la exestrella de los Grizzlies, Zach Randolph.

De’Aaron Fox encabezó a los Kings con 23 puntos y 10 asistencias, mientras Buddy Hield marcó 16 unidades. Bogdan Bogdanovic e Iman Shumpert añadieron 12 puntos cada uno para Sacramento.

Congrats to @MarcGasol becoming the all-time franchise leader in rebounds. #GetMemphis #GrindCity pic.twitter.com/VkNbxOcVQ7