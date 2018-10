Desde hace algún tiempo y motivado por el reputado actor puertorriqueño Benicio del Toro, Raymond Dalmau soñaba con plasmar en un libro su exitosa trayectoria en el baloncesto boricua para futuras generaciones.

Del Toro, una de las máximas figuras del cine de Hollywood, le estuvo insistiendo por mucho tiempo al otrora canastero nacional que debía contar su vida deportiva y destacar el impacto que tuvieron los jugadores denominados nuyoricans (hijos de boricuas nacidos en Nueva York) en el básquet nacional durante la década de 1970.

Dalmau, considerado como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos en el baloncesto local, le estuvo dando pensamiento desde entonces y finalmente decidió lanzarse en el proyecto.

Y en diciembre próximo saldrá a la venta el libro “Raymond Dalmau from Harlem a Puerto Rico, mi vida”, una publicación de cerca de 400 páginas que incluye fotos de su carrera deportiva.

En el texto, Dalmau, quien formó parte de la oleada de canasteros neoyorquinos que arribaron a la isla para jugar en el torneo nacional, destaca todas las etapas que vivió como jugador de los Piratas de Quebradillas, en la Selección Nacional y como entrenador tanto local como nacional.

Benicio lo motivó

“Eso siempre estuvo en mi mente. Pero el que me motivó más que otra persona fue Benicio”, dijo Dalmau a El Nuevo Día.

“Él fue fanático en los tiempos cuando se crió allá en Miramar (San Juan). No se perdía ningún juego. Para ese tiempo no había NBA (juegos por televisión). Lo que había era baloncesto local. Él se hizo bien fanático del baloncesto puertorriqueño”, indicó Dalmau, quien hoy cumple 70 años.

Dalmau debutó en el BSN en el 1966 y acumuló 20 temporadas con los Piratas. Totalizó 11,592 puntos y ganó cuatro campeonatos con los corsarios.

Dalmau indicó que cada vez que se reunía con Del Toro para conversar de baloncesto, el ganador de un Oscar le insistía en la publicación de algún material en el que contara sus vivencias, tanto en la cancha como fuera de ella.

Así las cosas se lo propuso y ejecutó el proyecto con la ayuda del actor y del letrado Hiram Sánchez Martínez, quien se convirtió en coautor del libro.

“(Benicio) se hizo fanático mío y de Neftalí (Rivera, exjugador de los Piratas). Como yo desarrollé una buena amistad con Benicio, a él le gustaba que cada vez que venía a Puerto Rico le dijera las cosas de los tiempos de antes. Yo le contaba distintas anécdotas y se lo gozaba. Siempre me decía: ‘Raymond eso tiene que ir en un libro. Tienes que escribirlo para que la gente sepa eso. Ustedes impactaron el baloncesto aquí. La gente no sabe de eso”, contó el extécnico.

“Benicio influyó mucho. Yo pensé: ‘Lo que dice es la verdad’. Debo contar mi historia. Decir cuál fue la contribución para que la gente sepa. Un deporte que la gente quiere tanto. Aquí no se ha escrito un libro para contar eso”.

De hecho, Dalmau indicó que el prólogo del libro está escrito por Del Toro.

El impacto de los nuyoricans

Dalmau explica en el libro cómo los nuyoricans , en los que se destacaron además de él, Rivera (recién fenecido), Tito Ortiz, Rubén Rodríguez y Héctor Blondet, entre otros, impactaron el baloncesto nacional al punto de convertir el torneo local en uno de los mejores en el mundo.

Pero a la vez, no quiso pasar por alto cómo pudo lidiar con el proceso de adaptación en la cultura puertorriqueña.

“Quería que la gente supiera mi historia. De cómo salí de Harlem sin conocer nada de Puerto Rico y vine con 17 años. Como vine y me quedé, me inserté en la cultura puertorriqueña y tuve tres hijos nacidos en Quebradillas”, dijo en referencia de los exjugadores Christian, Richie y Ricardo.

“Siempre he creído que la aportación que hicimos los nuyoricans fue importante. Aquí nunca se ha hablado de la historia del baloncesto de a mediados de los sesenta para acá y el impacto de los nuyoricans, que vinieron para ese tiempo y cómo ellos contribuyeron al baloncesto y no solo al deporte, sino también a la cultura puertorriqueña”, apuntó.

Sucesos controversiales

Aunque Dalmau no quiso entrar en detalles, explicó que en la publicación incluye varios temas controversiales.

Por ejemplo, toca el tema de un destacado técnico norteamericano que trabajó por varias temporadas en la isla y luego fue exitoso en la NBA que se vio envuelto en una controversia con él.

“Hay muchos puntos controversiales. No puedo entrar en detalles (ríe). No puedo, no puedo. No quiero entrar en eso ahora”, dijo.

“También hablo sobre los coaches norteamericanos de la NBA que tuvimos aquí y los árbitros. Quiero que la gente sepa la calidad de baloncesto que se jugaba en Puerto Rico. A mi entender, luego de la NBA era la mejor (liga) en términos de la calidad, coaches y arbitraje, porque en Europa no había la calidad que había aquí en coaches y arbitros. En Suramerica ni hablar. Mucha gente no sabe que aquí dirigió Phil Jackson, Larry Brown, y Del Harris. Todos esos tipos fueron Dirigentes del Año en la NBA.”

Por último, Dalmau anunció que próximamente se dará a conocer detalles de la venta de la publicación. Dijo que hará dos presentaciones: una en San Juan y la otra en Quebradillas en la cancha que lleva su nombre.