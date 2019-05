El Baloncesto Superior Nacional (BSN) informó el viernes que el refuerzo de los Leones de Ponce, J.J. Hickson, continuará habilitado para jugar con un grillete electrónico en uno de sus tobillos debido a que la protesta de los Capitanes de Arecibo sobre la elegibilidad del canastero aún no ha sido atendida ante la falta de documentación por parte de la gerencia ponceña.

En un comunicado de prensa, el director de torneo, Alfredo “Piraña” Morales, emitió el viernes una orden para que ambos equipos entreguen todos los informes relacionados al caso del exenebeísta, quien debutó el miércoles en el triunfo de los Leones 104-102 sobre los campeones defensores en el auditorio Juan “Pachín” Vicens.

Ponce tiene en un periodo de 24 horas, a partir de la directriz enviada durante el mediodía del viernes, para argumentar y sustentar la presencia de Hickson.

Arecibo ya entregó un escrito formal de la protesta firmada por el apoderado, Luis Monrouzeau, y el dirigente Rafael “Pachy” Cruz, con la cantidad de $250, cuota para formalizar la querella ante el BSN.

“El director de torneo u oficial examinador designado tiene hasta cinco días desde el recibo de documentos o la celebración de la vista para emitir la resolución final. De existir alguna apelación debe ser enviada al presidente del BSN (Fernando Quiñones) en un plazo máximo de 48 horas a partir del envío de la resolución”, lee el comunicado.

No quedó claro si los juegos en los cuales Hickson participe serían confiscados si la reclamación de Arecibo es avalada por el organismo.

El viernes, los Leones visitaban a los Atléticos de San Germán en el coliseo Arquelio Torres. El apoderado de los Atléticos, Pedro Ortiz, dijo a El Nuevo Día que protestaría el juego si no bajaba una resolución sobre el caso.

“Protestaríamos al ver que no hay resolución. Hay que emitir la protesta porque hay que ser consistentes con los Capitanes. No es nada personal contra Ponce. Si el jugador es elegible, pues es elegible. Queremos tener el mejor talento disponible en cancha. Si la liga determina que el jugador es elegible para jugar, no tendríamos problemas con eso”, expresó Ortiz a horas del inicio del encuentro.

El jueves, el gerente general de los Capitanes, Ángel García, justificó la protesta debido a que existe el precedente del armador Walter Hodge, quien no pudo ver acción el año pasado por varios días durante el mes de mayo hasta que le removieron un grillete electrónico debido a un caso de violencia de género en su contra. Posteriormente, los cargos fueron desestimados.

Hickson, por su lado, fue acusado en junio de 2018 de robo a mano armada después de escalar una residencia con otro hombre, apropiarse de $100,000 y amedrentar a un adolescente de 17 años en un vecindario de Senoia en el estado de Georgia.