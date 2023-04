Humacao.- En la historia de casi 100 años del Baloncesto Superior Nacional (BSN), el torneo ha contado con reconocidas duplas de hermanos dirigentes.

Estuvieron Flor Meléndez, máximo técnico ganador de la liga, junto con Jorge y Ramón. También, dirigieron Johnny (El Indio) y Andy Báez; Frazier y Noel Costa; Manolo y Raymond Cintrón; Richie y Christian Dalmau, y su padre Raymond junto con Steve.

Ninguna de estas duplas alcanzó la hazaña de la pareja de Allans Colón y Wilhemus Caanen.

Caanen, dirigente de los Grises de Humacao, consiguió el pasado 9 de abril su victoria número 100 como estratega. Colón, mentor de los Cariduros de Fajardo, ya sobrepasó las 100 (139 previo a la jornada del domingo).

Son así los únicos hermanos dirigentes con al menos 100 triunfos en el BSN. Es un logro que no asimilaron por completo hasta que el El Nuevo Día los abordó con el dato, por separado, luego de enfrentarse la pasada semana en el Coliseo Marcelo Trujillo Panisse de Humacao.

Sin saber la reacción de cada uno ante el dato, los dos dedicaron el logro a una sola persona: su madre, Rosa Teresa Cruz.

“Contento. Más por mami que por otra cosa. Madre soltera fajándose con tres varones, viniendo de residencial público. Fue difícil pero mira donde estamos. Bien agradecidos”, dijo Caanen, de 53 años, tras derrotar a Colón por primera vez en el torneo 2023 el pasado martes (97-89).

“Hoy día somos coaches del baloncesto superior, pero la realidad es que nuestra base es ser chamaquitos fanáticos del BSN, viendo los juegos en un televisor de 13 pulgadas en blanco y negro. El ‘brother’ con una libretita llevando estadísticas y yo en la cancha diciéndole los nombres de los jugadores. Mira donde estamos ahora. No se puede olvidar. Hay que mantener los pies en la tierra”, agregó.

Colón, menor que Caanen, también pensó en la progenitora de ambos.

“Primero que todo, una bendición. Un gran trabajo de mi mamá. Hay que darle crédito siempre a Rosa Teresa Cruz por llevarnos por el camino correcto y por el deporte, el baloncesto. Gracias a ella estamos aquí y nos enamoramos del juego. Es una bendición poder vivir del baloncesto y escuchar una hazaña así, no lo sabía”, declaró Colón.

“Han pasado grandes hermanos por esta liga de muchos años. Los Meléndez. Los Dalmau. Los Cintrón. Que nosotros seamos, humildemente, (con más de 100 victorias), seguimos trabajando. Él me conoce muy bien a mí como yo a él, y no trabajamos para logros individuales. Todo es colectivo. Pero hazañas así se celebran y se agradecen a todos los equipos y jugadores que en todas las temporadas han estado en nuestro mando”, añadió.

Wilhelmus Caanen debutó esta temporada como dirigente de los Grises de Humacao. (David Villafañe Ramos)

Carreras compartidas

Colón comenzó a desempeñarse como asistente técnico en 1997, cuando Caanen era jugador en el BSN.

Por más de 20 años, se han entrelazado en algún momento de diferentes maneras. Colón estuvo tuvo a cargo de su hermano como asistente en los Criollos de Caguas. Además, lo dirigió en su última temporada como jugador en 2006 en Coamo.

Caanen comenzó su carrera como técnico con los desaparecidos Maratonistas (franquicia ahora en Fajardo) en 2013 al asistir a Colón hasta 2017, cuando el primero recibió una oferta para dirigir a los Atléticos de San Germán.

Se reencontraron en Ponce en el 2021 con Caanen de dirigente y Colón de asistente hasta que, a mediados de temporada, el segundo tomó la vacante de estratega en Quebradillas.

Como dos hombres altamente emocionales cuando se trata de familia, hay un pacto cuando ambos chocan en una cancha.

“Él me quiere derrotar y yo a él. Lo amo y él siente el mismo amor, pero es bien difícil. La gente se cree que es fácil. No podemos pensar en el sentimentalismo. Por eso decidimos, hace varios años, no hablar en los juegos. Cuando se acabe el juego o la serie, nos abrazamos y nos decimos lo mucho que nos amamos y seguimos”, contó Colón.

Así ocurrió el pasado verano, cuando los Cariduros de Colón se vieron con los Leones de Caanen en una serie de cuartos de final que se extendió a siete partidos. Al final, ganó Fajardo en Ponce y el abrazo de felicitación por una gran serie incluyó lágrimas.

Allans Colón con su pizarra en un partido de los Cariduros de Fajardo. (David Villafañe Ramos)

Aprendizaje mutuo

“Es mi mentor”, apuntó Caanen sobre la escuela que tuvo con su querido hermano.

“Es menor que yo, pero como yo jugué baloncesto hasta 2006, como él era malo de a vicio, se dedicó a dirigir. Como comenzó tan temprano, cada vez que tenía la oportunidad, era su asistente. Una vez dejo de jugar, me contrata como asistente y otras facetas y siempre fue mi mentor. La verdad es que una de las cosas que siempre he aprendido de él es que no todo está escrito en piedra. Tienes que salirte de vez en cuando del libreto, de lo que tienes planificado, porque el juego te va dando cosas diferentes. Todo lo que tienes planificado no necesariamente te va a salir. Eso es una cosa que, desde mi primer día como coach, he adoptado de él”, indicó.

A la inversa, Colón es un dirigente de “vieja escuela” y con Caanen admitió dar el paso a actualizarse en el juego con el uso de la tecnología y análisis de vídeos.

“¿Que yo he aprendido de él? La intensidad y la actualización del juego. Ahora es un mundo tecnológico y de vídeos. Llevo varios años que no corría las cosas así, y llevo practicando. La terminología de cosas que se hacen en la cancha. Creo que he aprendido más con él en los últimos años que él de mí en los primeros años. Es algo bonito. Somos bendecidos es una liga donde hay 11 caballos como dirigentes, más 11 o 22 más como asistentes en una liga tan dura como esta. Que los hijos de doña Tere estén trabajado y dando su máximo en la línea es un privilegio”, señaló Colón.

Nota del editor: datos del BSN suministrados por Francisco “Paquito” Rodríguez.