El trasfondo del tenedor de la franquicia de los Piratas de Quebradillas, y recién premiado Apoderado del Año, Dion New, fue indagado a su entrada a la junta de directores del Baloncesto Superior Nacional (BSN) antes de la temporada de 2022, debido a la poca o nula información sobre su historial previo a su entrada al país.

En aquel momento, el presidente de la liga, Ricardo Dalmau, y los demás apoderados del organismo tuvieron conocimiento de un reportaje investigativo de 2020 (actualizado en 2021) del diario IndyStar, en el que el nombre de New resultó implicado como supuesto participante en un esquema de fraude al sistema administrativo de hogares de adultos mayores en el Condado Marion, en Indianápolis, entre la primera y segunda década de este siglo. Este reportaje ha recirculado estos días en las redes sociales.

Cinco hombres se declararon culpables en 2017 y cuatro de ellos están cumpliendo penas de cárcel por el esquema de fraude y sobornos ascendentes a unos $19 millones, según publicó el IndyStar. No obstante, el reportaje se centra en la figura de Rob New, cuyo segundo nombre es Dion.

Aunque el reportaje establece desde el inicio que New no ha sido procesado por ninguno de los señalamientos en su contra, es descrito como alguien que estuvo tras bastidores, o sea, un sexto hombre señalado como conspirador en los esquemas de fraude y sobornos.

Y entre las razones para apuntar a su figura en la publicación, es que está detrás de un sinnúmero de empresas de responsabilidad limitada, y a través de sus negocios, New se habría beneficiado de unos $160 millones, en un periodo de 15 años a partir de 2006, provenientes del sistema gubernamental de administración de estos hogares de adultos mayores en el Condado de Marion, según el IndyStar.

El Nuevo Día supo por fuentes ligadas al BSN que lo expuesto en el reportaje estuvo sujeto a análisis por parte de la junta de directores de la liga durante el proceso de evaluación de New como apoderado de equipo, tras adquirir la franquicia de manos de Roberto Roca a finales de 2021 por una suma ascendente a $950,000, según trascendió en aquel momento. Esto, fue confirmado a este medio por Dalmau, en entrevista telefónica el miércoles.

No obstante, Dalmau admitió, tal como había adelantado una fuente de este diario, que el BSN no descartó la aprobación de Dion New como apoderado al no encontrarse que haya sido procesado legalmente por tales imputaciones en su contra.

Vale aclarar que las imputaciones contra New, de supuesta participación en el esquema de fraude y pago de sobornos, fueron basadas en declaraciones de los acusados y hoy convictos, incluyendo el exdirector ejecutivo (CEO) de la compañía privada American Senior Communities (ASC), James Burkhart, quien se habría beneficiado de los pagos ilegales supuestamente realizados por New, a cambio de contratos de servicios a los hogares de adultos mayores, otorgados a sus empresas, agrega el reportaje.

New, a través de su representación legal, negó las imputaciones al momento de publicarse el reportaje en el 2020.

“Estas alegaciones sin mérito y espurias aparentemente fueron planteadas ante el gobierno hace más de cuatro años. Eran falsos entonces y son falsos ahora”, lee un comunicado que envió el abogado de New al IndyStar en ese entonces. “Las relaciones comerciales del Sr. New con ASC y Jim Burkhart fueron apropiadas, y un fiscal nunca les ha informado al Sr. New y sus abogados que él es el objetivo de alguna investigación que involucre estos o cualquier otro asunto. El Sr. New no es parte de ningún litigio que involucre a ASC o al gobierno, y no comentará sobre acusaciones en litigios que involucren a otras partes”.

Entre las piezas de investigación, hay una llamada intervenida del FBI durante una conversación entre Burkhart y otra persona implicada en el esquema, y durante la cual Burkhart haría referencia indirecta a un sujeto sin llamarlo por su nombre, pero que la fiscalía aseguró se trata de New, reseña el IndyStar.

El reportaje sostiene que las empresas de New estuvieron involucradas en cinco esquemas de fraude. Además, detalla que Burkhart exigió a un proveedor de alimentos de los asilos de ancianos, que pagara una “tarifa administrativa” a una de las empresas de New entre 2008 y 2013, y que, en realidad, la empresa de New no brindó ningún servicio y la tarifa era un disfraz de sobornos, según un informe de la propia compañía ASC durante una demanda a Burkhart.

Ricardo Dalmau, presidente del BSN. (VANESSA SERRA DIAZ)

Dalmau reaccionó a preguntas de El Nuevo Día en torno al reportaje que ha vuelto a cobrar notoriedad.

“Nosotros acá hacemos el trabajo. Tengo data clara, concreta. La junta de directores y su comité de nuevos apoderados hicieron su trabajo y lo evaluaron. La junta, en la evaluación y análisis, y consideración de toda la documentación presentada que incluía también ese artículo, decidió aprobarlo”, declaró Dalmau a este diario.

“Dentro de lo que se evaluó, también está su historial amplio de filantropía, que también se puede ver y se puede hablar por lo que ha hecho en Camuy, Quebradillas e Isabela. Es una persona que está continuamente cooperando. Hay muchas otras cosas envueltas. El comité de nuevos apoderados también hizo su análisis. Fue un montón de data. Como se hace con muchos. Y yo hice un ejercicio superexhaustivo también, como hago con todos los apoderados. Otra información adicional que buscamos”, agregó sin precisar.

Dalmau advirtió que hay que tener cuidado porque todo está basado en “alegaciones”.

“En los dos años que lleva como apoderado, no ha habido ningún tipo de queja contra él”, agregó en referencia de New, quien esta temporada le concedió a los pasados abonados del equipo la entrada gratuita a todos los partidos y contrató a los exenebeístas Hassan Whiteside y Brandon Knight, aunque el equipo cayó eliminado en la primera ronda de los playoffs ante Carolina.

El IndyStar menciona también, citando el mismo informe de ASC, que New y Burkhart estuvieron involucrados en esquemas similares que involucraban servicios de farmacia y suministros médicos.

Más allá de las docenas de registros descritos en el informe de ASC, según menciona el reportaje del medio de Indianápolis, la evidencia de una variedad de fuentes apunta a la supuesta participación de New. Esa evidencia incluye la grabación encubierta del FBI, un correo electrónico de Burkhart a New y decenas de transacciones bancarias.

Mientras, Burkhart beneficiaba supuestamente a las empresas de New con dinero de hogares de ancianos públicos, las transacciones bancarias muestran que las empresas de New pagaron a Burkhart millones de dólares, según el reportaje.

El IndyStar expone que los pagos están documentados en registros bancarios que los investigadores federales obtuvieron como parte del caso penal. Y aclara que la acusación es parte de una demanda civil de ASC contra Burkhart.

“Se hizo todo de acuerdo al reglamento”

A preguntas de El Nuevo Día en torno a si el hecho de que hubieran de antemano tantas interrogantes con respecto al pasado de New, no le daba razones al BSN como para detener su aprobación, Dalmau sostuvo que no.

“La junta lo vio, el comité de apoderados lo evaluó. Y se hizo todo de acuerdo al reglamento. Y no solo el reglamento, porque yo pido mucha más información. Voy a las planillas, a muchas otras cosas”, sostuvo Dalmau.

¿El BSN tiene la potestad y el peso del reglamento como para no aprobar un nuevo apoderado en caso de que su resumé o historial no estén del todo claro o existan interrogantes o imputaciones en su contra?

“Esto es una junta de directores de un cuerpo privado. Usualmente cuando un candidato, como en este caso de una compraventa, cumple con todos los requisitos, e inclusive requisitos adicionales a los que nosotros hemos implementado, no hay justificación para tú poder denegarle la entrada a un apoderado. A menos que se encuentre algo que no cumple con unos requisitos reglamentarios”, dijo Dalmau.

A preguntas si el BSN le dio o no credibilidad al medio (IndyStar) y su trabajo investigativo en el que además se presenta un perfil completo de quién es New, Dalmau no entró en discutir los méritos de lo reportado. Prefirió enfocarse en el escrutinio al que se supone el empresario estadounidense haya sido sometido por el gobierno de Puerto Rico antes de otorgarle un decreto por la Ley 60.

New recibió en la isla un decreto de la Ley 60 que otorga ciertas exenciones contributivas a empresarios estadounidenses que vengan a Puerto Rico a invertir capital.

“Toma en consideración que la Ley 60 también lleva un proceso riguroso para poder firmar un decreto con el gobierno de Puerto Rico”, respondió Dalmau.

Cuán riguroso sea ese proceso, sobre todo para auscultar historial y el pasado de los inversionistas, está por verse, cuando surgen ejemplos recientes como el de Michele Taburno Vasarely, que este año se sumó a esa lista de beneficiarios de las leyes 20 y 22 -o en su defecto, la Ley 60 de 2019- que se mudaron a la isla y que ahora encaran líos judiciales por diversas razones. También resalta el caso como el revelado en diciembre pasado de Avraham Mayer Eisenberg, a quien las autoridades federales arrestaron en la isla porque se le imputa haber manipulado, en octubre de 2022, el mercado de divisas digitales Mango Markets y de apropiarse de sobre $110 millones.