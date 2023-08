Los jugadores que integran la preselección que competirá en la Copa Mundial de Baloncesto de la FIBA tienen una cosa en común: su deseo de hacer una representación digna del país sin importar si nacieron aquí o si hablan inglés o español.

Así lo estipularon varios atletas que participaron de un encuentro con los medios en el Coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón, de cara a su participación mundialista, quienes reafirmaron su identidad puertorriqueña.

Del grupo de 14 atletas convocados, solo el delantero Arnaldo Toro es nacido y desarrollado en la isla. El resto son jugadores nacidos y desarrollados en Estados Unidos, pero que son elegibles a representar a Puerto Rico debido a que sus padres o sus abuelos nacieron en la isla. La gran mayoría, incluso, ya ha visto acción en el Baloncesto Superior Nacional como jugadores nativos. Ysmael Romero, nacido en Cuba, fue nacionalizado por sus años de residencia en la isla.

Esto ha provocado una discusión en torno a la falta de oportunidades para el talento desarrollado en Puerto Rico y hasta algunos sectores han llegado a cuestionar si hay un verdadero compromiso de parte de esos canasteros.

“Nosotros hemos abrazado la cultura y todo lo que significa ser boricua. Voy a tratar de aprender a hablar español un poco mejor. Lo he intentado un poco y lo voy a seguir intentando”, expresó el armador Jordan Howard, quien participó con la Selección en la primera y la última ventana clasificatoria al Mundial.

“Quiero que sepan que estamos aquí, y es un gran sacrificio para nosotros. Nosotros dejamos a nuestras familias y las cosas que tenemos en nuestra vida porque realmente nosotros queremos ser parte de algo más grande que nosotros y ser parte de este país. Para esas personas (que cuestionan), los amamos, los apreciamos y sabemos que son bien apasionados. Pero por lo que veo, la gente me aceptan por lo que soy y lo que quiero representar, y quiero representar este país”, añadió.

De forma similar se expresó el otro armador, Tremont Waters, quien expuso que sentía honrado de ser parte del combinado nacional.

“Estamos más que orgullosos y honrados”, apuntó Waters. “No podemos ver a todas las personas y decir: ‘Mira, ellos nos critican porque no nacimos ni nos criamos aquí'. Nosotros vamos a continuar divirtiéndonos, creciendo juntos, obviamente queremos aprender español”, dijo el jugador, que vio acción en seis partidos de las ventanas clasificatorias, con promedios de 17.2 puntos y 6.3 asistencias.

Waters insistió en que se sentía emocionado de poder representar el país de donde es su mamá, llamada Vanessa, y reiteró que tanto él como sus compañeros de escuadra sienten orgullo de vestir el uniforme de Puerto Rico. Asimismo, expuso que el jugar por la isla en los últimos dos años ha hecho crecer ese sentimiento.

A su lado, el delantero George Conditt IV asentía con la cabezas las expresiones de su colega.

“Ponerme esta camiseta (la de Puerto Rico) significa el mundo para mí”, dijo Conditt, que juega con el combinado desde el 2020.

Tremont Waters y George Conditt junto al asistente Rafael "Pachy" Cruz. (Ramon "Tonito" Zayas)

Mientras, el veterano escolta John Holland expresó que siempre ha tenido presente sus raíces boricuas porque creció en una familia en la que eso estaba presente. Puntualizó que siempre ha tenido que batallar para que lo reconozcan como tal.

“Cuando salgo con mi familia -porque no necesariamente la gente va a decir que soy puertorriqueño de mirarme- he tenido que pelear por esa identidad. Pero en mi casa siempre me ven como puertorriqueño”, manifestó el deportista, que regresa al programa nacional tras su suspensión en 2019.

Por su parte, el delantero Isaiah Piñeiro compartió que sus dos progenitores son puertorriqueños que crecieron en Nueva York y que él creció en California, donde no había una gran comunidad de boricuas. Sin embargo, en su hogar se sentía la identidad isleña.

“Cuando íbamos a Nueva York, mis tías, mis tíos estaban ahí y era una atmósfera diferente donde sentías la identidad puertorriqueña. Teníamos fiestas. Desde pequeño sentí que era puertorriqueño”, puntualizó.