Markus Howard, el hermano del armador novato de los Brujos de Guayama en el BSN, Jordan Howard, llegó a un acuerdo el miércoles para un contrato de doble vía con los Nuggets de Denver en la NBA luego de que no fuera seleccionado por ninguno de los 30 equipos de la liga en el sorteo de novatos 2020, según publicó el diario de esa ciudad, The Denver Post.

El acuerdo con el jugador de ascendencia boricua no ha sido oficializado porque los equipos no pueden hacer firmas hasta el domingo cuando inicia el periodo de agencia libre.

Howard es un escolta de 5′11″ de estatura, razón por la que al parecer los equipos no se convencieron para seleccionarlo en el sorteo, aunque los Nuggets no perdieron tiempo para asegurar su fichaje fuera del ‘draft’. Y con sobrada razón, pues como estableció The Denver Post, el jugador de ascendencia boricua compensa con su tiro lo que no tiene de estatura.

El francotirador de la prestigiosa Universidad de Marquette promedió 27.8 puntos por juego con 3.5 rebotes y 3.3 asistencias durante su carrera colegial de cuatro temporadas en la NCAA.

Howard tuvo un porcentaje de tiro desde el arco de los tres puntos de sobre 40%, pero en su primer año como colegial impresionó con un 54%.

Y según destacó el medio, Howard podría ver más acción de lo usual para un jugador con contrato de doble vía, que por lo general tienen la limitación de que solo pueden estar un máximo de 45 días en la NBA. Debido a la flexibilización de la liga en una temporada que se verá acortada debido a la pandemia, se espera que jugadores bajo este tipo de contrato podrían estar en el roster de jugadores activos por hasta 50 partidos, lo que claramente se puede traducir en mucho más que 45 días de servicio.

El hermano mayor de Markus, Howard Jordan debutó este año en el BSN cuando el torneo inició en febrero, antes de detenerse por la pandemia. Actualmente es uno de los jugadores activos en la burbuja que se celebra en el Wyndham Grand Río Mar de Río Grande.

En uniforme de los Brujos, Jordan está promediando 18.4 puntos en nueve partidos. También tiene medias de 3.2 rebotes y 4.1 asistencias.