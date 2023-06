Fajardo.- Fuera, al momento, de la contienda por un pase a la postemporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN), el apoderado de la franquicia de los Cariduros no descartó el miércoles una mudanza de la plaza para el torneo 2024.

El equipo se trasladó de Aguada a Fajardo en 2021, ante la falta de funcionamiento de los acondicionadores de aire del Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado. En 2019, ganaron el campeonato de la liga como los Santeros.

Los Cariduros alcanzaron las semifinales en 2021 y el pasado año se eliminaron en los cuartos de final. A poco más de dos semanas de terminar la fase regular, Fajardo está último en la Sección B con 12-19. Aún no está eliminado, restándoles cinco partidos.

Wilson López, apoderado de los Cariduros, es natural del área oeste y tiene su empresa en el municipio aguadeño. Y ahora con la apertura en junio del remodelado Coliseo José “Buga” Abreu en Isabela, hay una opción atractiva para que López regrese las operaciones del quinteto al oeste, mucho más cerca de su hogar.

López evadió abundar sobre la posibilidad de mudar el conjunto, pero tampoco dio seguridad de continuar en Fajardo.

“Nuestro compromiso en estos momentos es terminar la temporada de la mejor forma posible. En estos momentos, no estamos pensando en temporada 2024 más allá de nuestro núcleo joven. Ver cómo se comportan nuestros jugadores, es lo único que estamos enfocados”, dijo López a El Nuevo Día.

John Holland fue parte del campeonato en Aguada en 2019. Es jugador reserva de los Cariduros de Fajardo. (Jorge A Ramirez Portela)

“Una vez se acabe la temporada haremos un análisis para evaluar todo. Trabajaremos sobre la mesa todas las mejores opciones que pueda tener la franquicia. Hemos recibido un trato espectacular en Fajardo. El alcalde Joey Meléndez es súper. Es espectacular. No tenemos quejas sino agradecimiento, no solo a la administración municipal, sino también a la fanaticada de Fajardo que nos ha respaldado. Las cosas no han salido como queríamos, pero ya lo vivimos en 2018. Y al año siguiente, rebotamos con un campeonato”, agregó.

López admitió las dificultades de manejar el equipo en los pasados dos años con su vida profesional y personal en el área oeste de la isla.

“La logística es un poco complicada por la distancia. Yo soy dueño de una compañía de construcción que trabaja todos los días (en Aguada). Estamos concentrados en terminar la temporada con la frente en alto y el destino nos dirá qué nos depara”, indicó.

López desconoce cómo van las reparaciones en el “Chavalillo” Delgado. Lo último que supo fue que el proceso del arreglo de los acondicionadores de aires se encuentra en subasta.

Allans Colón renunció a la dirección de los Cariduros. (David Villafañe Ramos)

Limitado el personal

López, a su vez, atribuyó la falta de siete jugadores al inicio de la temporada y las lesiones de los refuerzos como los principales factores para la caída del equipo. Fajardo inició la fase regular con marca de 2-2 y se mantuvo inconsistente en la primera parte de la competencia.

Cuatro derrotas consecutivas a finales de mayo provocaron la renuncia del dirigente Allans Colón. El asistente técnico Jorge Otero quedó a cargo del equipo y reaccionó con triunfos ante Carolina y Guaynabo.

“No tuvimos a Iván Gandía, Arnaldo Toro, Manny Camper, Leandro Allende, Emmanuel Andújar y John Holland. Llegaron poco a poco, pero la realidad es que tuvimos como cinco fuera. Las lesiones también nos afectaron. Con él (Andújar) jugamos para 7-4 y sin él, pues perdimos. Pudimos sobrellevar las lesiones de los refuerzos, pero sin Emmy no pudimos”, apuntó López.

Andújar, uno de los protagonistas del título de 2019, fue cambiado en la fecha límite de cambios a los Cangrejeros de Santurce por Timajh Parker-Rivera y Félix Rivera.

Fajardo cuenta con un grupo joven talentoso, incluyendo a los novatos Jase Febres, Dimencio Vaughn, Camper, Toro y Gandía.

“Es un equipo joven. La falta de un veterano se hizo sentir. Pero, vamos a luchar hasta el último día. Pensamos que ahora que tenemos más jugadores disponibles podemos tener cierta oportunidad dependiendo de lo que ocurra con el resto de los equipos. Creo que tenemos la oportunidad de ganar los juegos que quedan”, confió López.

A los Cariduros les restan partidos locales contra Quebradillas, San Germán y Ponce, y dos en la carretera ante Humacao.