En medio de una racha negativa, los Piratas aguardan por la llegada del estelar Gian Clavell

“ No tenemos un día exacto, pero en cualquier momento de la semana que viene debe estar reportándose ”, dijo este jueves Alfredo “Piraña” Morales , gerente general de los Piratas, a El Nuevo Día .

Morales no quiere esperar al arribo de los integrantes que faltan para enderezar el barco pirata.

“ Lo que me urge primero es buscar la manera de que, con los jugadores que tengo presente, poder enderezar y encontrar la ruta ganadora. Los que se vayan uniendo son piezas para añadir. No puedo estar pensando en que lleguen para resolver el problema . Cuando lleguen, que sean un ‘plus’”, apuntó Morales.

“Es difícil. No esperamos este arranque porque con el grupo que contamos ahora es muy talentoso. Al contrario de lo que la gente pueda pensar, de que hay pánico y que vamos a comenzar a realizar cambios, confiamos en el talento que tenemos. No quiere decir que no estemos abiertos a la posibilidad de cambios”, añadió.