Más de 5,000 personas cruzaron la meta en la edición 2024 del Puerto Rico 10K Run

Los 5,223 participantes fueron distribuidos en 2,523 féminas y 2,700 varones, desglosó Rodríguez. Esas cifras no incluyen las categorías de sillas de ruedas, patinadores y no videntes que le dieron color y sentimientos a la prueba, como fue el caso del veterano Carlos Evans Toro.

Detrás de los elite, miles de joggers o caminantes cruzaron la meta sobre el puente Teodoro Moscoso y le dieron forma a la gran mayoría de 5,223 participantes que salieron en el disparo a las 6:00 a.m. y que terminaron de cruzar la meta a eso de las 9:00 a.m.

“Llegué como cheque. No me duele nada. Pero en realidad llegué en esa posición porque esperé al hijo mío. No fui yo quien último llegó realmente. ‘Los últimos serán los primeros’. En eso me amparo”, dijo Medina.