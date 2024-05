Presunto insulto racista a Amida Brimah provocó que expulsaran a fanático del Coliseo Mario “Quijote” Morales

El incidente ocurrió durante el cuarto parcial justo detrás de la banca de los Mets. El dirigente del conjunto metropolitano, José Juan Barea , confirmó a El Nuevo Día que la persona señalada no volverá a pisar la cancha de los Mets.

“Un fanático le dijo un insulto (a Brimah) fuera de lugar. Ese fanático no vuelve para esta cancha. Yo no estaba en el banco con los muchachos, pero fue algo bien fuera de lugar... Imagino que racista. Eso es algo que no podemos permitir en Puerto Rico. Mucho menos en la cancha de Guaynabo”, expresó Barea.