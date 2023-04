Manatí. – El nuevo refuerzo de los Osos de Manatí, Sheldon Mac, llegó el lunes al Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu, de Manatí, sin tenis ni atuendo deportivo para el estreno con su nuevo equipo en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Horas antes, compartió una serie de publicaciones en las redes sociales en contra de su ahora exequipo, los Gigantes de Carolina, quienes según alegó, no lo querían dejar retornar a cancha.

“Fue un poco loco mi debut. Sentí muchas emociones, pero por fin estoy jugando con un nuevo equipo. Vine aquí sin tenis ni nada. Yo solo quería jugar y estoy feliz de estar aquí”, expresó Mac a El Nuevo Día.

Mac apenas disputó cinco compromisos con los Gigantes, quienes no quisieron desprenderse de su sustituto mientras estaba lastimado, Victor Rudd. El otro refuerzo es Earl Clark.

“Yo estaba listo para jugar desde el partido contra los Atléticos de San Germán (15 de abril), pero ellos (Gigantes) no querían dejarme jugar. Yo vine a donde me dejen jugar. No estoy en Puerto Rico de vacaciones, yo vine a jugar. Si alguien no me deja, pues me voy. Así de simple. Y aquí en Manatí me dieron la oportunidad”, agregó.

Mac, que vistió el dorsal número 24 del lesionado Elfrid Payton, anotó seis puntos y robó tres balones en 20 minutos en cancha con los Osos. Con Carolina tuvo registros de 18.2 tantos, 4.4 rebotes y 4.0 asistencias por cotejo.

“Me dieron la única camiseta disponible, pero volveré al número cero”, sostuvo con una sonrisa.

Mac explicó que, antes de hacer sus publicaciones en las redes sociales, ya le había pedido la carta de libertad a los Gigantes. “No quiero sonar arrogante, pero yo necesito jugar. No me conformo con solo entrenar”, repitió el estadounidense.

El escolta finalmente contactó a los Osos a través de un amigo en común con el armador de los Vaqueros de Bayamón, Ángel Rodríguez.

“Un amigo en común de ambos le dijo a mi agente. Vine aquí, firmé los papeles y me preguntaron si podía jugar hoy (lunes). Dije que sí. Todavía tengo que volver a Carolina a recoger mis cosas personales”, aseguró.

Sobre los Osos, que vieron caer su marca a 4-11 en la Sección A, Mac indicó que confía en que se repondrán del mal momento.

“Tengo confianza en este grupo. Tenemos que jugar fuerte, con mucha defensa, y creer en nosotros. La liga está pareja y dura”, sentenció.