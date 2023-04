André Curbelo está consciente de que, si el proceso de reclutamiento para su próxima universidad en la NCAA “no ha sido el mejor”, es única y exclusivamente responsabilidad suya.

Pero que, si bien han sido tres años universitarios marcados por altibajos e incertidumbre, ahora no es el momento para rendirse. Al contrario.

Por eso, el armador boricua sigue enfocado en su próximo capítulo colegial, ya sea con una universidad “grande” o la “número 350 de la nación”. Lo importante, según describe el propio jugador de 21 años, es encontrar un programa que lo deje ser él. Que haya cultura y en donde su siguiente ‘head coach’ saque lo mejor de su juego.

Sobre eso y mucho más habló Curbelo con El Nuevo Día, en una conversación en la que reveló que ha tenido contactos con la Selección Nacional, en torno a la posibilidad de debutar con el equipo adulto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, de San Salvador.

Y que eso, le termine por dar un reinicio a su todavía joven trayectoria, en busca de su sueño de algún día jugar en la NBA o en Europa.

Como novato con Illinois, Curbelo promedió 9.1 puntos y 4.2 asistencias, brillando en la final de la temporada regular de la conferencia “Big Ten” ante Ohio State. Pero luego tuvo una campaña ‘sophomore’ para el olvido, terminando con porcentajes de .329 en tiros de campo y .176 desde el triple.

Fue entonces cuando cambió de aires y se transfirió a St. John’s, donde tampoco las cosas salieron como se anticipaban. El 30 de marzo de este año, Curbelo reveló a través de las redes sociales que pondría nuevamente su nombre en el portal de transferencias.

¿Cómo te sientes? ¿Qué estás haciendo en este tiempo muerto colegial?

-Estoy básicamente de vacaciones en la isla. Visitando la familia, preparándome para lo próximo que venga. Y terminando lo que me queda de las clases por acá.

¿A qué te refieres con lo próximo que venga?

-Estoy en el proceso de escoger mi próxima universidad. Tomándome mi tiempo. La decisión que tomé anterior fue un poco apresurada, diría yo. Estoy analizando todas las opciones que tengo. A ver qué pasa. Estoy motivado, he tenido dos años un poquito malos. Pero todo es parte del proceso. La carrera no se acaba aquí. Hay que seguir para adelante.

Luego de tu año de novato, llegaste a figurar en segunda ronda del ‘mock draft’ de lo que fue la actual clase novata de la NBA encabezada por Paolo Banchero, Chet Holmgren y Jabari Smith, entre otros. ¿Quieres seguir jugando colegial?-

-Claro, esa es la meta y mentalidad. Sigo con las mismas aspiraciones. Como dije, es solo un golpe en la carrera. Es una pared que está ahí que hay que subirla y pasarla. Seguir con la cabeza arriba. Hay mucha gente mirando que quiere lo mejor para mí y me sigue apoyando. Tengo que seguir. Si llegué hasta aquí, no es para quitarme ahora.

Fuiste cariñoso en tu publicación dirigida hacia el entrenador Rick Pitino, nuevo head coach de St. John’s. ¿Llegaste a hablar con él?

-No tuve la oportunidad de hablar con él. Pero yo soy una persona que no le deseo el mal a nadie. Yo entiendo las decisiones que se tomaron. Esto es un negocio y él va a hacer las cosas a su manera. Lo respeto. Él ha ganado en todos los niveles. El equipo está en buenas manos. Si esa fue la decisión de él, la respeto.

¿Buscarías jugar uno o par de años más en NCAA?

-Me quedaría mi año senior y el que se otorgó por la situación del Covid-19. O sea, dos.

¿Cómo ha sido el proceso de reclutamiento de las universidades luego de poner tu nombre en el portal?

-Hay como tres o cuatro por ahí. Por lo que pasó, el reclutamiento no ha sido el mejor. Pero estoy consciente de eso. Sé que personalmente tengo que trabajar en ciertas áreas. En esas estamos. Como dije, seguir para adelante. Sea Duke, North Carolina o la universidad número 350 de la nación.

¿Tienes alguna preferencia sobre dónde te gustaría jugar?

-Estoy buscando una universidad que me deje ser yo. Que haya cultura, que esa figura de coach esté ahí y que nos de ese ‘push’. Al final del día, somos estudiantes-atletas que tenemos cosas que nos están pasando en la vida. Siempre es bueno tener ese equipo de trabajo que te de ese empujón. Alguien que me deje ser yo, donde pueda tener ese ‘push’ y donde sepa que las cosas ofensivamente y defensivamente hagan sentido.

André Curbelo solo estuvo una temporada con St. John's. (Twitter / StJohnsBBall)

Estás aquí en el Auditorio Juan Pachín Vicens, de Ponce, viendo a los Leones ante los Atléticos de San Germán… ¿Cuándo te veremos en el Baloncesto Superior Nacional (BSN)?

-No sé, ahora mismo estoy pensando a dónde voy a ir a universidad. Pero sí, el BSN es un sueño para todo jugador puertorriqueño. Obviamente, ahora mismo aspiro a otras ligas ya sea la NBA o alguna en Europa. De las ligas grandes, España, China… El BSN ha crecido mucho desde que mi papá jugaba. En algún momento me verán por ahí.

Y con la Selección Nacional… ¿Has tenido contacto con Nelson Colón?

-He tenido contacto con él. De vez en cuando hablamos, al igual que con Carlos Arroyo. Se supone que ahora para los Juegos Centroamericanos y del Caribe… A ver si me dan la oportunidad. Sería algo grande para mí. Estaría súper orgulloso. Siempre me gusta usar esa camiseta de Puerto Rico. Hace tiempo no la uso. Sería una buena oportunidad. Sería mi debut en la adulta. Si se da, como dije, vamos con todo. A ver si puedo usar eso como un ‘refresh’ en mi carrera. Utilizar esa camiseta de Puerto Rico para que me ayude a recuperar esa pasión, amor y esa magia que siempre me ha caracterizado. Y que eso me ayude para la próxima temporada de universidad.