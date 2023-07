San Francisco - Oh, sí, Stephen Curry siempre escuchó el ruido, el escrutinio constante sobre su tamaño y estatura y cómo lucía años más joven que la mayoría de los demás que salían de la universidad.

Decidió aceptarlo, y convertirlo en su lema: “subestimado”. Y ahora, una de las estrellas más grandes de la NBA comparte la historia de sus comienzos en el baloncesto y cómo la duda eventualmente terminó alimentando su búsqueda para convertirse en uno de los mejores jugadores de la historia de los Warriors de Golden State. Todavía lleva ese chip cuando sale a la cancha hoy.

“Ese tipo de mentalidad subestimada, ser de tamaño insuficiente y todo eso, fue una insignia de honor en cierto punto y te da la vuelta”, dijo Curry esta semana, antes del lanzamiento de este viernes de su documental de Apple TV+, “Stephen Curry: Underrated”.

“Ahí es donde está la fe de, ‘Está bien, si me dedico a mí mismo, puedo ser tan bueno como el siguiente, aunque no me vea bien’”.

Lideró la carrera improbable de Davidson College al Torneo Elite Eight de la NCAA en 2008.

Un año más tarde, cuando Curry se enfrentó cara a cara con Patty Mills en un juego de NIT de segunda ronda como junior en Davidson y perdió en Saint Mary’s College, el Área de la Bahía, enloquecido por el baloncesto, no se dio cuenta de que el base dinámico simplemente estaba brindando una vista previa de lo que tenía reservado en el siguiente nivel aquí en el norte de California.

Curry creía que podía ser una estrella. Fue impulsado por los comentarios dondequiera que iba, de que era demasiado pequeño y que podría no lograrlo en la NBA; ya se había ganado el apodo de “El asesino con cara de bebé” años antes cuando era un niño en la escuela en Toronto.

Stephen Curry entrenando, en otra escena del documental. (The Associated Press)

“Definitivamente lo sabía, definitivamente lo escuché”, dijo. “Luché por un tiempo, pero finalmente lo aceptas y luego lo conviertes en una especie de desbloqueo de, ‘OK, este es mi desafío, esta es mi realidad’, pero ¿qué puedo hacer para superar los desafíos de tratar de tener éxito en este oficio donde, en teoría, podría requerir que te veas de cierta manera o tengas un cierto atributo físico o lo que sea?

“Desbloqueó para mí una ética de trabajo en el desarrollo de mi conjunto de habilidades que me ha llevado a lo largo de toda mi carrera”.

El líder anotador de la nación en su última temporada universitaria, Curry terminó ese enfrentamiento contra Mills con 26 puntos, nueve rebotes y cinco asistencias el 23 de marzo de 2009 en Moraga. Todos estos años después, juega al otro lado de la bahía desde el suburbio en las colinas de East Bay.

Ahora, dos veces Jugador Más Valioso de la NBA en temporada regular, ‘MVP’ de las Finales de la NBA en 2022 y cuatro veces campeón de la NBA, el último gran proyecto de Curry se centra en su tiempo antes de convertirse en profesional.

“Siento que es un gran momento de reflexión. Hablamos un poco sobre los logros de la NBA, pero todo es a través del lente de lo que me ayudó a desarrollar esa mentalidad subestimada mientras estaba en Davidson y por qué todavía hablo de eso y todavía me refiero a él incluso ahora”, dijo. “Siempre es parte de mi ADN porque así es como realmente aprendí a abordar el juego y encontrar mi propia identidad en este mundo”.

En mayo del año pasado, Curry completó su bachillerato en sociología en Davidson y recibió su diploma. Todavía valora todo lo que aprendió del entrenador de Davidson, Bob McKillop, quien normalmente viene a ver jugar a Curry una vez por temporada.

Reflexionar sobre sus años universitarios e incluso escuchar a otros recordar sus recuerdos de esas temporadas especiales ha significado mucho para Curry, de 35 años, el líder de triples de todos los tiempos de la NBA que se ha convertido en una de las caras más importantes del deporte profesional.

Curry espera que su historia pueda motivar a otros que han sido pasados por alto en la búsqueda de cualquiera que sea su pasión.

“Siempre fue la pregunta ‘¿Por qué ahora?’”, dijo Curry sobre la realización de la película. “Tenía la oportunidad de inspirar a personas de todos los ámbitos, no solo un baloncesto o un documental deportivo, sino algo que puede aplicarse a la vida y a cualquier ámbito de la vida y a personas de diversos orígenes”.