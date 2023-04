Ponce. – El alero Aleem Ford no hizo más que bajarse del avión el domingo y, sin siquiera haber practicado, se puso el uniforme de los Leones de Ponce.

Apenas jugó unos 10 minutos en la victoria sobre los Atléticos de San Germán, pero el mensaje que envió a la fanaticada ponceña y compañeros fue más que claro, según el dirigente del conjunto de la Ciudad Señorial, Sergio Hernández.

“Dice mucho de su compromiso”, aseguró el entrenador argentino a El Nuevo Día.

Los Leones, que visitaban este lunes a los Osos de Manatí, salieron de una racha negativa de tres reveses, al tiempo que le quitaron el invicto al subcampeón de la liga.

“A Ford se le vio en forma. Es un chico joven, que se ve que le va dar cosas buenas al equipo. Un jugador que no comete casi errores y siempre está listo para tirar. Aunque es alero, en algún momento puede ayudarnos en la posición cuatro (ala-pívot/delantero), que es lo que pretendemos”, agregó Hernández.

Ford, de 6′8″, llega a su segunda etapa al Baloncesto Superior Nacional (BSN) siendo un jugador más maduro.

En 2021, el canastero de ahora de 25 años disputó 32 partidos con los Leones como novato, luego de ser elegido en el primer turno del sorteo de ese mismo año del BSN. Promedió 7.6 tantos y 2.7 rebotes.

Par de años después, regresa a la liga habiendo militado en la NBA con el Magic de Orlando, así como con el Lakeland Magic, filial de dicho equipo en la NBA-League, en donde registró esta campaña 11.4 puntos y 2.8 rebotes.

Además, también vistió por segunda ocasión en una ventana FIBA el dorsal de Puerto Rico, tierra de su madre, Soraya Díaz.

“Me sentí bien (contra San Germán)”, dijo Ford a El Nuevo Día. “Ahora soy un jugador más maduro. Estoy emocionado de volver (a Ponce) y trasladar todo lo que he aprendido a mi juego”, añadió.

Ford saltó al tabloncillo en el tercer parcial y encestó un triple. Se espera que sume más minutos mediante avance el calendario.

“Es mi primera vez jugando para Sergio (Hernández). He visto las jugadas, pero honestamente todavía no he podido entrenar con el equipo”, abundó entre risas.

“Al menos ya jugué y me quité eso de encima. Estoy emocionado de estar aquí. Ponce siempre tiene gran ambiente. Hay buena energía en el camerino. Sabemos que somos capaces de llegar lejos. Obviamente, hay un nuevo entrenador y algunos otros jugadores, pero es la misma cultura”, destacó Ford.

El Mundial en el horizonte

El joven alero señaló que su compromiso es estar toda la temporada con Ponce y acoplarse a un ritmo de juego diferente al que estaba acostumbrado en la G-League, con tal de ser considerado por el dirigente Nelson Colón para el Mundial de Baloncesto, que se llevará a cabo del 25 de agosto al 10 de septiembre.

“Estar en el equipo que clasificó al Mundial fue una gran experiencia. No puedo describir en palabras lo mucho que me ayudó. También lo que representa para mi familia. Es un orgullo representar a la isla”, matizó.

“Pero ahora, mi meta principal es trabajar para jugar en el Mundial. Crecer como jugador y persona en Ponce. Ayudarlos a ganar el campeonato. El BSN es diferente a la G-League. No hay mucho espacio y es una liga más física. El juego se pone más lento. Tengo que absorber todo eso y sumarlo a mi experiencia. Fue un poco difícil la última vez que jugué con Puerto Rico cambiar el ritmo de G-League a baloncesto de FIBA. Aquí tendré mucho tiempo para caer en ritmo”, sentenció Ford.